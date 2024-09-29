快訊

又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

入夜後風雨加劇…改放全台第一個颱風假 蘭嶼明天停班停課

掀起無菜單鐵板燒熱潮 「明水然·樂」插旗台中大魯閣

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
掀起全台無菜單鐵板燒熱潮的「明水然·樂」，插旗台中大魯閣。大魯閣新時代提供
掀起全台無菜單鐵板燒熱潮的「明水然·樂」，插旗台中大魯閣。大魯閣新時代提供

掀起全台無菜單鐵板燒熱潮，二年多來在台北、林口、板橋、淡水、宜蘭、新竹、高雄、日本東京等地均一位難求的「明水然·樂」，繼肉多多火鍋、狂一鍋(新台式火鍋)之後，在中部地區消費者頻頻敲碗聲中，首度進駐台中大魯閣新時代購物中心。

依現有各地門店一個月前開放訂位即秒殺的程度，加上國內外觀光人口的激增，因此看好台中車站附近地區與大魯閣商場的人潮與消費能力。

除了緊接而來的台北、台南，與海外的香港、新加坡的新門店，「明水然·樂」接下來的展店規劃，也將朝街邊店與百貨店雙管齊下的模式，加速拓展市場版圖。

以「無菜單鐵板燒」為號召，「明水然·樂」主打集團「肉品+海鮮」的本質與特色，搭配日本進口食器與和風擺盤，1,600元的個人套餐，除了主要食材A5和牛與生猛龍蝦，所有菜色均交由鐵板師傅調理與安排，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。

與坊間同類型鐵板燒最大的不同，「明水然·樂」研發推出「生猛龍蝦三味」，從龍蝦肉佐南瓜醬、龍蝦膏蒸蛋到龍蝦頭味噌湯，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用。

另外，除了不吃牛肉的客人，可以改為提供桂丁雞之外，從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，全數交由鐵板師傅透過鐵板前的手藝來負責搭配，挑戰開發鐵板料理的更多可能。

套餐內含季節現流鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配。如有喜歡的食材，可以提前三天預訂。

即日起至10月27日的開幕慶期間，消費者來「明水然·樂」台中大魯閣店用餐，加贈「莓果特調氣泡飲」乙杯，保留食材的經典特色，透過鐵板師傅的巧手烹調，呈現14道料理的個人套餐，更是「鮮」意十足的雋永好滋味。

台灣餐飲集團樂多多旗下無菜單鐵板燒品牌 - 「明水然·樂」，主打集團A5和牛與生猛龍蝦的本質與特色，2021年第一家門店落腳台北東區，隨即掀起全台無菜單鐵板燒一位難求的熱潮。

目前，「明水然·樂」在台灣共有12間直營門店，涵蓋台北、新北、宜蘭、新竹、台中、台南及高雄；海外有3間門店，分別位於日本東京、香港及新加坡。

「明水然·樂」主打肉品+海鮮的特色，所有菜色均交由鐵板師傅調理與安排。大魯閣新時代提供
「明水然·樂」主打肉品+海鮮的特色，所有菜色均交由鐵板師傅調理與安排。大魯閣新時代提供

台中市 大魯閣 消費

延伸閱讀

藝奇「旬の精神」精緻日料品嚐秋日豐收與暖陽 鮭魚與和牛 300度極炙鮮美 滿口秋食鮮香

桃園人氣火鍋吃到飽插旗台北！ 「圍圍爐爐」四大優惠 兩人同行第2人半價、爽喝免費調酒

澳洲：耶誕節前 大陸對龍蝦進口禁令有望取消

「3千萬分之1」超稀有色違龍蝦！佛心公司不賣為牠請命 結局曝光被讚爆

相關新聞

Nespresso Vertuo系列新推出牛奶咖啡機 完美拿鐵一機輕鬆完成

Nespresso看準台灣消費者愛拿鐵的喜好，Vertuo系列首推牛奶咖啡機型Nespresso Vertuo Latt...

車界女神廖盈婷 教你輕鬆喝好水 「歐德好水RO淨水器」讓身體健康零負擔

重視健康喝好水的「車界女神」廖盈婷，為了同事的健康，一聽說歐德集團推出「歐德好水RO淨水器」，機身輕薄、省時便利、現濾現喝，還榮獲日本「GOOD DESIGN設計獎」以及「經濟部標準檢驗局」水質安全標章，二話不說辦公室立馬給它裝下去。

肉質鮮嫩、色香味俱全！十大人氣家常雞肉料理 好吃到停不下來

雞肉料理的烹調方式多樣，無論煎、煮、烤、炸、蒸、燉、滷都有獨到美味，趕快學起來！

台鐵總統花車開行！限量玻璃紀念杯組 搶購時間地點曝

曾載送前總統李登輝進行環島鐵路視察的台鐵「總統花車」，今年10月、11月首次以郵輪式列車開放民眾搭乘，為歡慶「總統花車」...

鳥貴族台灣首店開幕即爆紅！揭曉10大聲量最高的新來台餐廳 你打卡過幾家？

鳥貴族、POPEYES、越共咖啡.....海外知名餐飲品牌近期接力登台，不用出國就能享受世界美食，直接幫你省下機票錢。

「現刨黑鮪大腹」豪邁又美味！橋田建二郎客座飛花落院

位於台中新社的預約困難餐廳「飛花落院」，自9月26日至9月29日期間，迎來日本壽司主廚橋田建二郎客座登場，打造為期三天的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。