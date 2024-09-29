掀起無菜單鐵板燒熱潮 「明水然·樂」插旗台中大魯閣
掀起全台無菜單鐵板燒熱潮，二年多來在台北、林口、板橋、淡水、宜蘭、新竹、高雄、日本東京等地均一位難求的「明水然·樂」，繼肉多多火鍋、狂一鍋(新台式火鍋)之後，在中部地區消費者頻頻敲碗聲中，首度進駐台中大魯閣新時代購物中心。
依現有各地門店一個月前開放訂位即秒殺的程度，加上國內外觀光人口的激增，因此看好台中車站附近地區與大魯閣商場的人潮與消費能力。
除了緊接而來的台北、台南，與海外的香港、新加坡的新門店，「明水然·樂」接下來的展店規劃，也將朝街邊店與百貨店雙管齊下的模式，加速拓展市場版圖。
以「無菜單鐵板燒」為號召，「明水然·樂」主打集團「肉品+海鮮」的本質與特色，搭配日本進口食器與和風擺盤，1,600元的個人套餐，除了主要食材A5和牛與生猛龍蝦，所有菜色均交由鐵板師傅調理與安排，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。
與坊間同類型鐵板燒最大的不同，「明水然·樂」研發推出「生猛龍蝦三味」，從龍蝦肉佐南瓜醬、龍蝦膏蒸蛋到龍蝦頭味噌湯，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用。
另外，除了不吃牛肉的客人，可以改為提供桂丁雞之外，從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，全數交由鐵板師傅透過鐵板前的手藝來負責搭配，挑戰開發鐵板料理的更多可能。
套餐內含季節現流鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配。如有喜歡的食材，可以提前三天預訂。
即日起至10月27日的開幕慶期間，消費者來「明水然·樂」台中大魯閣店用餐，加贈「莓果特調氣泡飲」乙杯，保留食材的經典特色，透過鐵板師傅的巧手烹調，呈現14道料理的個人套餐，更是「鮮」意十足的雋永好滋味。
台灣餐飲集團樂多多旗下無菜單鐵板燒品牌 - 「明水然·樂」，主打集團A5和牛與生猛龍蝦的本質與特色，2021年第一家門店落腳台北東區，隨即掀起全台無菜單鐵板燒一位難求的熱潮。
目前，「明水然·樂」在台灣共有12間直營門店，涵蓋台北、新北、宜蘭、新竹、台中、台南及高雄；海外有3間門店，分別位於日本東京、香港及新加坡。
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