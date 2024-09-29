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Nespresso Vertuo系列新推出牛奶咖啡機 完美拿鐵一機輕鬆完成

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Vertuo Lattissima咖啡機內建3款牛奶食譜功能，拿鐵瑪奇朵、卡布奇諾、綿密熱奶泡一鍵即享。圖／Nespresso提供
Vertuo Lattissima咖啡機內建3款牛奶食譜功能，拿鐵瑪奇朵、卡布奇諾、綿密熱奶泡一鍵即享。圖／Nespresso提供

Nespresso看準台灣消費者愛拿鐵的喜好，Vertuo系列首推牛奶咖啡機型Nespresso Vertuo Lattissima，延續簡易操作、多種杯量選擇的優點，再加入牛奶食譜，打造7種杯量、3種牛奶食譜及超過35種以上的咖啡風味，無論是黑咖啡或拿鐵，一鍵輕鬆享受完美比例食譜。

Vertuo Lattissima咖啡機配置0.5公升大容量奶壺設計，延續Vertuo系列獨有的條碼辨識系統與高速離心力萃取技術，只需放入咖啡膠囊，機器便能自動讀取最佳的萃取參數，包括水溫、轉速、預浸時間及杯量，另搭載專屬一鍵式牛奶咖啡調製系統，不論是綿密熱奶泡、拿鐵瑪奇朵或是卡布奇諾，只要一鍵輕觸即可製作完成。

Vertuo Lattissima還設有清潔提醒，每製作完一份牛奶飲品，清洗警示即會亮起，將旋鈕轉至「清潔模式」，奶管即可自動以熱水快速清潔，僅需40秒即可完成簡易清洗，其他咖啡配件如滴水盤、奶壺、膠囊收集盒等也可即拆即洗，非常方便。

迎接萬聖節，Nespresso再度推出萬聖節限定口味咖啡，南瓜香料蛋糕風味咖啡、薄荷糖果風味咖啡、暖心薑餅風味咖啡重磅回歸，即日起凡購買任100顆膠囊，即贈永續環保托特包乙個；購滿150顆膠囊，再加贈茶籽堂肖楠葉洗沐保養組乙組；購滿180顆膠囊，再享當筆訂單現折150元。

同時，Nespresso也祭出周年慶優惠，即日起至10月31日全系列咖啡機3,300元起，史上最迷你的人氣熱銷款Original系列Essenza Mini咖啡機只要3,300元，Vertuo系列全新機款Vertuo Lattissima美型牛奶咖啡機新機優惠現折3,000元，周年慶期間優惠價只要13,600元，購機另贈頂級咖啡體驗組。Aeroccino電動奶泡機也推出全新XL增量版機型，購機優惠加購價3,200元。

全新Nespresso Vertuo Lattissima牛奶咖啡機，品嚐專家級的極致咖啡饗宴。圖／Nespresso提供
全新Nespresso Vertuo Lattissima牛奶咖啡機，品嚐專家級的極致咖啡饗宴。圖／Nespresso提供
拿鐵控必備，Nespresso全新力作Vertuo Lattissima璀璨白、曜石黑牛奶咖啡機正式登台，建議售價16,600元。圖／Nespresso提供
拿鐵控必備，Nespresso全新力作Vertuo Lattissima璀璨白、曜石黑牛奶咖啡機正式登台，建議售價16,600元。圖／Nespresso提供
Nespresso秋日輕旅時光永續獻禮，凡購滿任150顆膠囊，永續環保托特包、茶籽堂肖楠葉洗沐保養組一次帶回家。圖／Nespresso提供
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咖啡 牛奶 食譜

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