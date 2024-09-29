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台鐵總統花車開行！限量玻璃紀念杯組 搶購時間地點曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為歡慶「總統花車」開行，台鐵公司限量販售「台鐵玻璃紀念杯組」。圖／台鐵提供
為歡慶「總統花車」開行，台鐵公司限量販售「台鐵玻璃紀念杯組」。圖／台鐵提供

曾載送前總統李登輝進行環島鐵路視察的台鐵「總統花車」，今年10月、11月首次以郵輪式列車開放民眾搭乘，為歡慶「總統花車」開行，台鐵公司限量販售「台鐵玻璃紀念杯組」，以及專屬郵輪式列車旅客享用的「火車大菜便當」，讓旅客不僅有紀念碑組可珍藏回憶，更能重溫50年代經典火車便當的獨特魅力。

早年間，列車服務員穿梭在火車上，以單手拿茶杯同時以手指夾起杯蓋，另一手拿茶壺快速倒入熱水，再蓋回杯蓋，為旅客提供熱茶，此項列車上的沖茶服務，伴隨無數旅人南來北往，成為了許多人記憶中溫馨的列車服務。

台鐵指出，限量玻璃紀念杯組氛圍「里程杯」及「不老杯杯」。里程杯（3入含蓋）從舊日美好時代的「里程」駛進生活的「旅程」，找回往昔溫暖人情味，並為花東「總統花車」旅遊行程復駛上路，鳴笛出發，每組售價1688元，限量68組，於10月6日花蓮及11月3日台東夢工場販售（各34組），每人每次限購1組。

不老杯杯（2入裝）以「不老」代表台鐵的歷久不衰與持續發展的精神，象徵台鐵歷史不斷延續，舊日時光的美好風華值得珍藏，曾在對號列車服役，承載無數旅人的回憶，感受到人情的溫度，每組售價999元，限量168組，於10月6日花蓮及11月3日台東夢工場販售（各84組），每人每次限購1組。

而火車大菜便當由台鐵花蓮餐旅分處製作，特別選用傳統木質餐盒盛裝，並採雙主菜設計，包含經典「香滷排骨」及嚴選「酥炸旗魚塊」，搭配季節時蔬、五香滷蛋、並佐以客家酸菜、醃漬醬瓜、甜薑片等，盼以最原汁原味的方式，讓旅客重溫懷舊的味道和感動，帶來一場美妙的時光之旅。

火車大菜便當由台鐵花蓮餐旅分處製作，特別選用傳統木質餐盒盛裝，並採雙主菜設計。圖／台鐵提供
火車大菜便當由台鐵花蓮餐旅分處製作，特別選用傳統木質餐盒盛裝，並採雙主菜設計。圖／台鐵提供
為歡慶「總統花車」開行，台鐵公司限量販售「台鐵玻璃紀念杯組」。圖／台鐵提供
為歡慶「總統花車」開行，台鐵公司限量販售「台鐵玻璃紀念杯組」。圖／台鐵提供
為歡慶「總統花車」開行，台鐵公司限量販售「台鐵玻璃紀念杯組」。圖／台鐵提供
為歡慶「總統花車」開行，台鐵公司限量販售「台鐵玻璃紀念杯組」。圖／台鐵提供
台鐵玻璃紀念杯組的「不老杯杯（2入裝）」，以「不老」代表台鐵的歷久不衰與持續發展的精神。圖／台鐵提供
台鐵玻璃紀念杯組的「不老杯杯（2入裝）」，以「不老」代表台鐵的歷久不衰與持續發展的精神。圖／台鐵提供
台鐵玻璃紀念杯組的「里程杯（3入含蓋）」，從舊日美好時代的「里程」駛進生活的「旅程」，找回往昔溫暖人情味。圖／台鐵提供
台鐵玻璃紀念杯組的「里程杯（3入含蓋）」，從舊日美好時代的「里程」駛進生活的「旅程」，找回往昔溫暖人情味。圖／台鐵提供
火車大菜便當由台鐵花蓮餐旅分處製作，特別選用傳統木質餐盒盛裝，並採雙主菜設計。圖／台鐵提供
火車大菜便當由台鐵花蓮餐旅分處製作，特別選用傳統木質餐盒盛裝，並採雙主菜設計。圖／台鐵提供

台鐵 售價 火車 花蓮

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