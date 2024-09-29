肉質鮮嫩、色香味俱全！十大人氣家常雞肉料理 好吃到停不下來

大吉大利，今晚吃雞！

現代人經常三餐外食，不僅花費開銷大，還容易吃進油膩食物、營養不均衡，讓不少人逐步回歸在家開伙自煮的生活方式。在追求健康飲食的前提下，由於紅肉的飽和脂肪酸相對較高，攝取過多容易囤積膽固醇與熱量，雞肉、海鮮等白肉就成為熱量較低，且含有更多優質蛋白質的選擇。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點網友常討論的「十大人氣家常雞肉料理」，有哪些烹調快速方便又色香味俱全的菜色，讓需要照顧小孩與長輩的煮夫煮婦，在家也能輕鬆端出美味佳餚呢？趕快筆記起來，準備上菜啦！

No.1 雞湯

翻攝自大成集團

身為台灣人的餐桌常客，感冒不舒服、天氣寒冷、親朋好友團聚，各式各樣的雞湯料理從來不缺席。尤其換季時節，氣溫變化不定、早晚溫差大容易著涼，煮夫煮婦不妨在家煮鍋暖呼呼的雞湯，幫家中長輩、孩子們補補身體。無論是滋補甘甜的香菇雞湯，還是鮮味十足的蛤蜊雞湯，都是家常好選擇。

雞湯配料可依照個人喜好與口味調整，主角「雞肉」的選擇更不能馬虎！創立超過一甲子的大成食品集團，了解健康及養生保健飲食趨勢，推出「Holy Chicken益活雞」，全植物性飼料配方讓雞肉吃起來更加清甜、無腥味；肉質鮮嫩好咀嚼，讓小孩與長輩更好消化，拿來煮雞湯再適合不過。不少吃過的網友稱讚，「現場試吃很好吃，雞肉口感嫩又清甜」、「吃過回不去了」。

No.2 鹹水雞、涼拌雞絲

翻攝自小磨坊

炎炎夏日，來點清涼開胃的冷盤吧！除了熱到吃不下飯，頂著高溫開火下廚也是一大折磨，為了解決高熱暑氣、食慾不振問題，許多人在家自製鹹水雞、涼拌雞絲等料理，將雞胸肉簡單川燙，冰鎮後再淋上特製醬料，立刻就能端出一道消暑佳餚。不少網友推薦加入知名香辛料品牌小磨坊的花椒粉、八角粒和金黃蔥油調味，讓香氣與美味程度更上一層樓！

這類料理通常選用雞胸肉製作，最怕乾柴難咬，觀察網路討論，不少網友推薦肉質鮮嫩的大成益活雞，將雞胸、雞里肌、去骨雞腿等5種部位分開販售，方便大家購買挑選。引進美國NAE飼養標準，主打飼養全程不使用抗生素，培育「吃益生菌長大的雞」，同時為地球永續出一份力，獲得好評，「本來覺得沒什麼，試吃完全改觀」、「逛好市多發現新品益活雞，看牌子介紹是吃益生菌跟植物飼料長大的，感覺超級健康的」。

No.3 三杯雞

今晚想來點下飯的好味道嗎？台菜經典菜色三杯雞，菜名源自烹飪過程中使用的醬油、米酒和麻油3種主要調味料，搭配薑、蒜、辣椒與九層塔等台味代表辛香料，堆疊出醇厚濃郁、鹹香誘人的不敗美味。

在IG上擁有54萬追蹤的烹飪系創作者「大象發福廚房」，曾多次分享家常版的三杯雞食譜，簡化繁複的烹調步驟並提供個人小撇步。下班途中到全聯、家樂福買齊食材，回家立刻就能輕鬆復刻餐廳級美味，吸引大批網友一起動手下廚，「剛剛按著食譜做惹～好香好嫩喔」、「照著食譜煮真的好神，比想像中簡單」、「一端上桌就被掃盤了」。另外，小磨坊推出的十三香三杯醬，不僅讓做菜更方便容易，也為傳統三杯口感添加更豐富的層次，受到廣大粉絲推崇，譽為新一代料理神器。

No.4 椒麻雞

以酸辣下飯聞名的泰式料理，受到眾多忠實愛好者歡迎，不過正宗泰國菜因調味較重，讓許多銀髮族和小朋友較難適應。因此，許多烹飪好手會依照家人的飲食習慣來調整口味，讓全家大小都能開心享用。

外皮酥脆、酸甜開胃的泰式椒麻雞，絕對是不少人的首選，油炸雞皮香酥可口，包裹住鮮嫩多汁的雞肉，吸滿由糖、蒜末、魚露、檸檬汁調配的醬料，不怕辣的話，還可以適量加入辣椒末。一口咬下金黃酥脆的炸皮，酸中帶辣的醬汁與雞汁在嘴裡相輔相成，刺激味蕾，令人食慾大開。想要減少油脂攝取，也可以用嫩煎方式取代油炸，在家享受更健康的清爽異國美味！

No.5 咖哩雞

示意圖／Pexels

咖哩路線百百款，你最愛哪一種？無論是甘甜溫潤的日式、椰香濃郁的泰式或越式、溫和不辛辣的台式，或是融合多層次香料組合的印度咖哩，都各有擁護者。

濃稠的咖哩醬賦予味道清淡的雞肉靈魂，濕潤補足肉質容易乾柴的缺點，堪稱絕配組合。還能依照個人喜好加入紅蘿蔔、玉米筍、洋蔥、櫛瓜等蔬菜，來碗白飯就是快速方便的一餐，一鍋就能填飽全家大小的肚子，真的是省時省力的家常備餐救星！

No.6 親子丼

翻攝自大成集團

經典日式家常料理親子丼，據傳在19世紀末東京的一家雞肉料理店誕生，做法簡單、調味下飯，受到各年齡層的愛戴，無論大小朋友都喜歡，「每次這道兒子都可以吃掉兩碗飯」、「牙口不好的長輩也很喜歡」！

鹹甜醬汁與雞肉、雞蛋相互融合，適量加入洋蔥、香菇等蔬菜，就是一碗均衡滿點的營養丼飯。講求水潤口感的親子丼，選用大成益活雞烹調再適合不過！滑嫩肉質完美，不用過度燜煮就容易咀嚼消化，營養不流失，獲得網友推薦「雞胸肉大推，不柴又多汁，好吃」。老字號醬油品牌龜甲萬推出親子丼用醬，只要準備好雞肉、洋蔥、雞蛋3樣主食材，再加入龜甲萬親子丼用醬一包，無須其他調味，10分鐘就可以完美還原道地和風美味。

No.7 宮保雞丁

你是無辣不歡的嗜辣之徒嗎？這道棕紅油亮、椒香撲鼻、辣中帶甜的宮保雞丁一定要學起來！選用彈性有嚼勁的雞腿肉過油炸熟，佐以炒香的乾辣椒、青蔥、薑、蒜，與醬汁一同煨煮入味，起鍋前拌入花椒油與花生，整個廚房頓時充滿香味。

這道考驗火侯掌控度與調味功底的經典川菜，不僅強調豔麗色澤、滑嫩肉質，更要求撲鼻鍋氣，還有小酸小甜的荔枝味尾韻，是許多烹飪愛好者熱衷挑戰的必學菜色，「宮保雞丁算是比較好上手的功夫菜，朋友來家裡吃飯的時候，端出來超有面子」。廚藝零基礎的朋友也別擔心，李錦記、小磨坊等調味料品牌都推有出醬料包系列，讓你在家一秒變大廚！

No.8 炸雞、鹹酥雞

邪惡的炸雞、鹹酥雞是宵夜時分最誘人的解饞好夥伴！想要全家一起享受深夜歡聚時光，又怕家人吃進過多熱量該怎麼辦？這時候只好自己動手料理，在可控情況下自製相對健康的療癒美味。

比起傳統油炸，推薦大家使用烤箱或氣炸鍋等烹調方式，用油量減少許多，更容易降低多餘負擔。保留相同的酥脆多汁口感以及金黃可口的外皮，表面乾爽香酥、整體鹹香不油膩，讓全家人都能吃得更安心，一口接一口停不下來，許多內行老饕推薦「蒜香九層塔跟蒜香胡椒鹽混搭也很讚」。不過，任何飲食都要適可而止，即便料理方式相對健康，還是要注意份量，才不會造成身體負擔喔！

No.9 口水雞

以辣椒紅油為醬料基底的口水雞，是遠近馳名的正宗川味涼菜代表之一，有著「名馳巴蜀三千里，味壓江南十二州」的美稱。正如菜名所言，椒香麻辣的口水雞讓人一想到就垂涎三尺，味道豐富多層次，將鮮、香、麻、辣、嫩等風味融為一體，是最適合提振夏季食慾的絕品佳餚。

許多聰明的料理家選擇直接買好現成的白斬雞，回家調製由烏醋、糖、紅油、蒜蓉、薑蓉、醬油、花生碎等調料組合而成的靈魂醬汁，五分鐘就能輕鬆上桌，省時不費力，獲得不少網友好評，「雞肉買現成，調味料家裡都有，淋上去超簡單」、「做這種涼菜真的簡單又不花時間」。

No.10 蔥油雞

翻攝自YT／阿慶師

家裡的小孩、長輩不敢吃辣沒關係，除了口水雞之外，蔥油雞也是很不錯的涼菜選擇！先以蒸煮方式保留雞肉嫩度，再淋上用蔥薑混合爆香的熱油，激發濃郁香氣，讓人食欲大開。夾起一塊送入嘴裡，雞肉滑嫩Juicy、雞皮口感Q彈，還有雞湯融合蔥油的鮮美滋味，清爽不油膩且風味多層次，絕對是適合全家共享的經典家常菜。

清蒸、白煮的雞肉料理最怕肉質會有飼料味，需要藉由厚重的調味掩蓋過去，才不會破壞享受美食的幸福時刻。害怕雞腥味的你，不妨試試看大成益活雞，許多購買過的消費者在臉書社團分享試吃後的心得，紛紛表示肉質鮮甜、真的沒有令人害怕的雞肉腥味。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年09月10日至2024年09月08日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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