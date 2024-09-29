鳥貴族台灣首店開幕即爆紅！揭曉10大聲量最高的新來台餐廳 你打卡過幾家？

國外美食名店陸續插旗台灣

不用出國也能用嘴巴環遊世界！近年來有各國知名美食餐廳接力登陸台灣，光是去年開幕的新來台名店就有多家引爆話題，像是風靡日本的超人氣漢堡排「挽肉と米」、韓國炸雞第一連鎖品牌「橋村炸雞」；而今年也有不少海外美食品牌在台成立首店，如越南最火紅的咖啡品牌「Cộng Càphê」、法國精品甜點之最的「PIERRE HERMÉ」，以及上週開幕即爆紅的日本平價串燒「鳥貴族」等，每一間都挾帶極高的人氣強勢登台。 《網路溫度計DailyView》 透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析系統，調查出聲量最高的10大新來台名店，此次調查區間為2022年9月21日至2024年9月19日，時間共計兩年。一起來看看這些異國美食是怎麼征服台灣人的味蕾吧！

NO.10 呷哺呷哺

翻攝FB／呷哺呷哺

中國小火鍋連鎖第一品牌「呷哺呷哺」是由台商所創立的，目前在全球已擁有近千家分店，台灣首店則於2023年進駐台北中山區。主打台式小火鍋的「呷哺呷哺」，不只提供一人也能吃的個人鴛鴦鍋，還結合旗下手搖飲品牌「茶米茶」，讓饕客們可以一邊吃鍋一邊喝手搖超過癮。「社恐人也能自己吃鴛鴦鍋還不賴」、「吃火鍋配手搖飲感覺很讚欸」、「之前在小紅書看過，沒想到台灣也有了」、「還有手工冰Q粉好讚啊」。

NO.9 漢堡排嘉

肉肉控絕對要搶吃一波！自從去年日本漢堡排「挽肉と米」來台展店後，台灣便掀起一股漢堡排風潮。而今年五月又有一間日本夯店「漢堡排嘉Hamburger Yosh」入駐中和環球購物中心，吸引大批饕客爭相排隊朝聖。該店主打100%全牛肉的漢堡排，並使用300度高溫炭火慢烤，再利用不同區域的炭火溫度緊緊鎖住肉汁。焦香的外皮搭配多汁的內餡，加上一顆可生食級雞蛋，讓人每一口都好滿足。雖然漢堡排嘉於今年五月開店就引起不小的關注，但本次調查的聲量高峰卻是落在八月，因時隔不到三個月，該店又在台北大巨蛋開設二號店，再度引發熱議。「這幾年好多日式漢堡排都來台灣開店，期待期待」、「現烤出來的漢堡排吃過就回不去了」、「台北大巨蛋也有了漢堡排，好開心啊」、「有兩家分店應該可以疏散一點人潮吧」。

NO.8 銀座篝

翻攝FB／銀座篝

日本拉麵名店再度重返台灣！曾入選米其林必比登推薦的「銀座篝拉麵」在東京、大阪、札幌皆設有分店，2023年初暫別台灣的拉麵市場後，終於在今年五月強勢回歸插旗台北中山區。店家以雞白湯系列為人氣招牌，香醇濃郁的湯頭喝起來十分清爽不膩口，搭配Q彈有勁的麵條更是銷魂，難怪從日本紅到台灣，擄獲無數挑嘴老饕的胃。網友留言表示：「在台灣就能吃到也太幸福了，機票錢直接省起來」、「空運來頭的湯頭這肯定要吃爆」、「雞白湯感覺很頂」、「我在日本吃過真的很讚，推一個」。

NO.7 越共咖啡

翻攝FB／Cong Caphe Taiwan

咖啡控久等了！堪稱越南版星巴克的咖啡連鎖品牌「Cộng Càphê」於今年八月正式開幕，台灣首店地點就選在熙來攘往的台北車站商圈。其實早在越共咖啡尚未正式開幕前，就已在網路上掀起一波討論熱潮。除了在越南有多達60多家分店外，還拓展至馬來西亞、韓國和加拿大等地區，如今選定台灣作為第四個海外據點，這也使得越共咖啡在網路上的聲量一口氣衝高。透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 分析來看，其聲量最高的區間是落在七月底至八月初，也就是越共咖啡試營運和開幕的時間，光一天的聲量最高可達四百多，網友表示：「越共咖啡紅到連韓劇《女神降臨》也去取景過」、「軍綠色懷舊風店面超好拍、辨識度也很高」、「椰子咖啡絕對要點」、「以前去越南我都喝這家咖啡，沒想到台灣也有了」。

NO.6 うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店

翻攝FB／うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店

曾獲米其林餐盤推薦的鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」於去年進駐台灣，它在名古屋創立超過90年歷史，是日本知名度頗高的鰻魚老店。店家主打關西風炭火烤鰻，以炭火直烤的方式將油脂逼出，再蘸上店家獨門的秘製醬汁，皮酥肉嫩的鰻魚肉質與醬汁完美交融，讓人一吃秒入魂。網友也紛紛留言，「這家的鰻魚真的絕了，吃過就無法自拔了」、「我心中排行榜前三名的鰻魚飯絕對有它」、「現場可以看到烤鰻魚的畫面還挺特別的」、「鰻魚控的我說什麼也要吃爆」。

NO.5 PIERRE HERMÉ

翻攝FB／PIERRE HERMÉ

法國精品甜點「PIERRE HERMÉ 」素有馬卡龍界的愛馬仕之稱，其分店遍布多個國家，除了法國外，還有日本、香港、泰國都能見到蹤跡。而去年它也曾在台灣舉辦過快閃店，當時還讓不少甜點控為之瘋狂，甚至引發一波搶購熱潮。隨著在台人氣居高不下，「PIERRE HERMÉ 」於今年正式進駐台北和台中，讓你不用飛出國也能一嚐原汁原味的法式風味。網友表示：「這個馬卡龍會讓人排隊排到沒朋友」、「在飛法國前先搶吃一波」、「排了將近2小時，打了五場傳說對決」、「來吃看看這個法國傳奇甜點到底有多傳奇」。

NO.4 POPEYES

肯德基爺爺的勁敵來了！美國知名炸雞連鎖速食餐廳「POPEYES」，以獨特的路易斯安那肯瓊風味聞名全球，在加拿大、法國、新加坡、韓國、中國等擁有超過4600間門市，遍及近40個國家。如今在台灣粉絲的敲碗下，「POPEYES」於今年五月選在台北車站商圈開設首店，消息一出吸引大批炸雞控手刀朝聖，並在社群上掀起一波打卡熱潮。「太棒了，台灣終於也有了！之前都只能在國外吃」、「最近一定都排爆，等熱潮過了再去吃」、「肯德基要緊張了」、「聽說這家是全美排名第二的炸雞店」。

NO.3 鳥貴族

翻攝FB／ Torikizoku Taiwan-台灣鳥貴族

日本人氣餐廳接力來台吃不完！知名平價串燒「鳥貴族」於上週在台北中山站盛大開幕，瞬間引爆網友的關注和討論。這家源自日本的燒鳥專賣店，以均一價370日圓為特色，提供各種價格實惠的高品質串燒，不只深受日本人喜愛，也是許多台灣人旅日必吃的口袋美食之一。本次調查的聲量高峰點出現在今年的二月和九月，二月時因鳥貴族登台消息被媒體提早披露後，在網路上造成轟動，一天的聲量就衝破千筆；而鳥貴族台灣首店在九月中正式開幕後，又創下一波聲量高峰。網友紛紛表示：「鳥貴族如果繼續展店，應該有很多盤子居酒屋倒閉」、「到台灣會不會變貴族價啊」、「應該不會把日幣當台幣賣吧」、「排隊排了一個多小時才吃到」、「去過市民大道上就知道鳥貴族這價格真的還好」。

NO.2 挽肉と米

翻攝FB／挽肉と米台北華山

堪稱日本漢堡排天花板的「挽肉と米」，主打每天使用現做100%純和牛絞肉，並以獨特的炭火烤爐即席烤製。此外，店家還使用大型羽釜鍋烹煮白飯，使每顆米粒都能均勻受熱，呈現晶瑩蓬鬆的狀態。除了主角漢堡排外，隨餐還會附上一顆生蛋黃，搭配紮實多汁的肉餡與鬆軟飽滿的米飯一塊吃更是一絕，讓人忍不住一口接一口超涮嘴。「挽肉と米」去年七月落腳赤峰街和今年三月搬遷至台北華山，這兩次都在網路創下聲量最高點，網友討論，「還以為開半年就倒閉，原來只是搬到華山了」、「我心中最頂的漢堡排，沒有之一」、「中山站也太多海外名店了吧，這是說好的嗎」、「那個肉汁讓我瘋了」。

NO.1 橋村炸雞

翻攝IG／kyochon_taiwan

在這波來勢洶洶的新來台名店中，由韓國人氣連鎖餐廳「橋村炸雞」拿下這次排行榜冠軍。被列為遊韓必吃的「橋村炸雞」，在全球已開設超過1300家連鎖分店，每每開店都能創下驚人的排隊熱潮。去年台灣首店就選在美食一級戰區的板橋車站B1，其所採用的獨家醃製醬汁皆從韓國生產直送，確保韓式炸雞原汁原味完美重現。繼2023年8月登台以來，已於雙北、台中、台南等地開設分店，未來還會陸續新增高雄和桃園門市，以滿足台灣各地的炸雞控。「推橋村，辣味炸雞很好吃」、「台灣終於也有橋村炸雞，等超久的」、「剛開幕的排隊人潮就像貪食蛇一樣」、「個人喜歡吃橋村勝過POPEYES」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月21日至2024年09月19日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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