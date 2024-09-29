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數位契約難細看 消保官：要留紙本

聯合報／ 記者吳傑沐洪敬浤／連線報導
電信業作業E化，老人家續約或選購商品時常因沒有紙本契約，對契約內容通常比較模糊，易形成消費糾紛。記者吳傑沐／攝影
電信業作業E化，老人家續約或選購商品時常因沒有紙本契約，對契約內容通常比較模糊，易形成消費糾紛。記者吳傑沐／攝影

3C產品、電信服務日新月異，長者容易誤踩消費地雷。苗栗縣政府消保官王德基認為，主要是現在數位E化後，消費者在平板上簽名時，根本無法詳細審閱契約內容而埋下「錢坑」，台中市政府主任消保官康馨壬建議，金管會對金融商品有長者保護措施，類似觀念應納入消保法規定保障。

王德基觀察，現在電信業者有許多合作商網路平台，消費者選購時並未提供紙本契約書，他之前就曾質疑消費者可能只簽一次名，但實際上，到底清不清楚自己選購了幾項商品？契約內容為何？尤其是老人家，可能模模糊糊情境下就簽了名。

王德基說，至今雖未接獲類似申訴案件，研判是業者事後「適切」處理做得太好了，消費者也難再有質疑而跑來申訴。

不過，王德基仍建議，雙方簽訂消費契約時應該要列印紙本內容，供消費者留存作為參考，民眾也可主動要求列印紙本契約書作為依據，若後續有糾紛，可向地方消保官申訴爭取解約，保障權益。

台中市法制局主任消保官康馨壬說，金管會針對金融商品有相關保護措施，如部分商品禁止向65歲以上長者推銷，長者審閱期有更嚴格規定等，類似觀念應納入消保法規，保護消費弱勢族群。

康馨壬說，金融業強調「公平待客」原則，並納入規範中，以避免消費者資訊不足或落差，淪為消費弱勢，部分長者在電信消費時，對於產品、服務不熟悉，也容易淪為弱勢。

目前除業者自律、消費者警覺外，康馨壬建議應修改法規，例如增加長者消費審閱期，不得推銷不符合需求的產品等。

台中市 消保官 消費者

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