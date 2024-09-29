零元機還要扣保費 長者電信糾紛多

苗栗有8旬長者到電信行續約購買零元老人機，家屬看到帳單才知道每月還要扣繳98元手機保險，懷疑老人家被話術行銷；台中也有家屬不滿，長輩到手機行維修手機，被說服續約換新機後，資費從每月599元大增到1399元。消保官認為，長輩對電信資費或產險等產品未必熟悉，常引發糾紛，值得關注。

新型智慧型手機動輒數萬元，衍生出新的手機產險保單，就連續約免購機費的手機也可投保產險。苗栗縣吳先生說，年過8旬老母親今年初在中華電信續約免費拿到1支全新老人機，迷迷糊糊就在平板上簽名，每月轉帳自動扣款未細查，直到9月才發現，每月被收手機保險98元，才驚覺老人家可能被話術推銷。

「1支全新老人機才多少錢，光繳1年保費就能買新機了！」吳先生直言，這種產險是坑殺老人的商品，老人家也是信賴商譽沒了防備心，已向業者要求退費。

中華電信苗栗營業處表示，推銷顧客選購相關商品時，都會說明產險內容及保費金額，不會強迫，事後隨時可解約；業者說投保行動裝置產險終止合約件數不多，「此案可能是誤會」，若需要終止契約，會予以協助。

台中市長者電信類消費爭議案件今年迄今3件，其中1名70多歲長者，因為手機故障到電信行維修，業者推銷續約免費送手機，但電信資費從每月599元增加一倍到1399元，業者遊說可省下購買手機的錢，長者不疑有他簽約。

長者子女後來發現簽約2年，得多繳近2萬元，長輩上網量不高，不需要「吃到飽」方案，也質疑是遭話術推銷。

台中市法制局主任消保官康馨壬說，因為手機已拆封使用，業者不接受解約，雙方談不攏向市府申訴，目前仍在協調中；電信業遊說調整資費方案，也引起消費糾紛，有長輩原本是低資費199或399元，被業者遊說後改用較高資費方案，甚至原本「吃到飽」也沒了，引發爭議。