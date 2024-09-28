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眾多好康快把握！台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」可一票看多展
正於台北世貿一館火熱登場的2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」，將展出至9月30日，除了強打全館商品最低下殺1折起與眾多展場限定優惠，更加碼推出單筆消費「滿千折百」活動，要讓消費者買得過癮，購物金現領現折，數量有限，領完為止。此外，還能一票看多展，包括同期展出的旅遊展、伴手禮展，快把握最後的好康採買時機。
展場中愛漾眉睫藝術推出「愛漾眉眼唇全科班」，原價98,000元、展場限定價59,800元；週間保養「穿脫式手足敷膜」原價680元、展場限定價400元；明呈「傳明酸淡斑精華液」原價999元、展場限定價500元，「柔潤保濕水凝霜」原價999元、展場限定價500元。
首次參展的寶娜推出5大展場限定活動，消費滿10,000元免費抽扭蛋送好禮，「極光爆水粉凝霜」原價2,380元、現場優惠價1,980元，全系列產品消費滿額享好康。
Amily艾美麗推出植村秀、雅絲蘭黛、NARS等專櫃品牌展場限定優惠價，包括「雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml」原價4,450元、展場限定價1,999元，「資生堂百優精純乳霜50ml」原價2,800元、展場限定價1,999元，喜愛專櫃保養品的消費者別錯過。
如果對專業美甲有興趣，明天（9月29日）下午3點30分至4點30分米蘿美甲將示範「雲霞漸變美甲應用」，可現場觀摩最新時尚趨勢。
到2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」看展，報到成功還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品與美容儀器等豐富好禮。
●2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」
日期：9月27日至9月30日上午10點至下午6點
地點：台北世貿一館A區 ( 台北市信義路五段5號 )
官網：https://expo.udn.com
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