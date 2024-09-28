快訊

山陀兒最新路徑出爐！2地區首當其衝 颱風假機率最高時間點曝

捲京華城案！北檢聲押李文宗、朱亞虎 北院開羈押庭時間出爐

以軍空襲貝魯特！聲稱擊斃真主黨領袖 消息人士：已失去聯繫

聽新聞
0:00 / 0:00

眾多好康快把握！台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」可一票看多展

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」推出眾多展場限定好康，於台北世貿一館展出至9月30日，快把握最後採買時機。圖／主辦單位提供
台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」推出眾多展場限定好康，於台北世貿一館展出至9月30日，快把握最後採買時機。圖／主辦單位提供

正於台北世貿一館火熱登場的2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」，將展出至9月30日，除了強打全館商品最低下殺1折起與眾多展場限定優惠，更加碼推出單筆消費「滿千折百」活動，要讓消費者買得過癮，購物金現領現折，數量有限，領完為止。此外，還能一票看多展，包括同期展出的旅遊展、伴手禮展，快把握最後的好康採買時機。

展場中愛漾眉睫藝術推出「愛漾眉眼唇全科班」，原價98,000元、展場限定價59,800元；週間保養「穿脫式手足敷膜」原價680元、展場限定價400元；明呈「傳明酸淡斑精華液」原價999元、展場限定價500元，「柔潤保濕水凝霜」原價999元、展場限定價500元。

首次參展的寶娜推出5大展場限定活動，消費滿10,000元免費抽扭蛋送好禮，「極光爆水粉凝霜」原價2,380元、現場優惠價1,980元，全系列產品消費滿額享好康。

Amily艾美麗推出植村秀、雅絲蘭黛、NARS等專櫃品牌展場限定優惠價，包括「雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml」原價4,450元、展場限定價1,999元，「資生堂百優精純乳霜50ml」原價2,800元、展場限定價1,999元，喜愛專櫃保養品的消費者別錯過。

如果對專業美甲有興趣，明天（9月29日）下午3點30分至4點30分米蘿美甲將示範「雲霞漸變美甲應用」，可現場觀摩最新時尚趨勢。

到2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」看展，報到成功還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品與美容儀器等豐富好禮。

●2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」

日期：9月27日至9月30日上午10點至下午6點

地點：台北世貿一館A區 ( 台北市信義路五段5號 )

官網：https://expo.udn.com

週間保養「穿脫式手足敷膜」，原價680元、展場限定價400元。圖／週間保養提供
週間保養「穿脫式手足敷膜」，原價680元、展場限定價400元。圖／週間保養提供
Amily艾美麗於2024台北「秋季美容保養展」推出植村秀、雅絲蘭黛、NARS等專櫃品牌展場限定優惠價。圖／主辦單位提供
Amily艾美麗於2024台北「秋季美容保養展」推出植村秀、雅絲蘭黛、NARS等專櫃品牌展場限定優惠價。圖／主辦單位提供
Amily艾美麗於2024台北「秋季美容保養展」推出植村秀、雅絲蘭黛、NARS等專櫃品牌展場限定優惠價。圖／主辦單位提供
Amily艾美麗於2024台北「秋季美容保養展」推出植村秀、雅絲蘭黛、NARS等專櫃品牌展場限定優惠價。圖／主辦單位提供
寶娜首次參展2024台北「秋季美容保養展」，推出5大限定活動，「極光爆水粉凝霜」原價2,380元、現場優惠價1,980元。圖／主辦單位提供
寶娜首次參展2024台北「秋季美容保養展」，推出5大限定活動，「極光爆水粉凝霜」原價2,380元、現場優惠價1,980元。圖／主辦單位提供
明呈「柔潤保濕水凝霜」原價999元、展場限定價500元。圖／明呈提供
明呈「柔潤保濕水凝霜」原價999元、展場限定價500元。圖／明呈提供
Amily艾美麗推出「雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml」，原價4,450元、展場限定價1,999元。圖／Amily艾美麗提供
Amily艾美麗推出「雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml」，原價4,450元、展場限定價1,999元。圖／Amily艾美麗提供
Amily艾美麗推出「資生堂百優精純乳霜50ml」，原價2,800元、展場限定價1,999元。圖／Amily艾美麗提供
Amily艾美麗推出「資生堂百優精純乳霜50ml」，原價2,800元、展場限定價1,999元。圖／Amily艾美麗提供
愛漾眉睫藝術推出「愛漾眉眼唇全科班」，原價98,000元、展場限定價59,800元。圖／愛漾眉睫藝術提供
愛漾眉睫藝術推出「愛漾眉眼唇全科班」，原價98,000元、展場限定價59,800元。圖／愛漾眉睫藝術提供

成功 消費者 美甲

延伸閱讀

台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」　首日吸引萬人逛展

2024早秋美甲造型推薦：精選細節滿滿Orange Nuance 15款，夕陽漸層、琥珀暈染超襯膚

萬海參展秘魯出口博覽會 看好南美市場需求

2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」明天開展！全館最低1折起　「世界年度夫人」閃耀走秀

相關新聞

快翻信箱！Google商店發送1,998元無條件折扣碼升級新機正是時候

最近Google推出一系列新品，想要下單的民眾快撈看看信箱裡有沒有一封標題是「玩遊戲贏取Google生日慶優惠」的信件，...

眾多好康快把握！台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」可一票看多展

正於台北世貿一館火熱登場的2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」，將展出至9月30日，除了強打全館商品最低下...

破解實名制？陳怡君曝周董、阿妹大巨蛋開唱黃牛猖獗

天后張惠妹年底將在台北大巨蛋舉辦巡迴演唱會，26日開賣就秒殺。台北市議員陳怡君指出，隔天就發現有黃牛在臉書貼出售票資訊，...

500盤2024／鄒記食舖獲10盤肯定 鄒澤鈺：繼續做好料理

全預約制私房菜餐廳「鄒記食舖」由周小琴和女兒鄒澤鈺掌廚，本就一席難求，在輝達執行長黃仁勳數次造訪後，更受矚目，在本屆50...

500盤2024／晶華軒勇奪17盤登峰 主廚鄔海明：客人的喜愛是動力

晶華軒去年以11盤奪冠，今年再以17盤連莊，並創下500盤四屆以來新高點。主廚鄔海明直說：「意外，超過我的想像，會繼續努...

500盤2024／開幕一年Restaurant A勇獲9盤 繼續推出新菜單

Restaurant A是今年fine dining界的驚喜，由主廚黃以倫Alain用心打造，憑藉創意精緻的料理手法，開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。