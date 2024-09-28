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500盤2024／鄒記食舖獲10盤肯定 鄒澤鈺：繼續做好料理
全預約制私房菜餐廳「鄒記食舖」由周小琴和女兒鄒澤鈺掌廚，本就一席難求，在輝達執行長黃仁勳數次造訪後，更受矚目，在本屆500盤獲10 盤肯定，位列亞軍。
鄒記的「薺菜春捲」、「烏參燴花膠東坡肉」和「牛奶紅棗銀耳湯」深受評審喜愛，其中「薺菜春捲」也是連續四年入選。鄒澤鈺領獎時說：「媽媽常說，沒有你們的支持，就沒有今天的鄒記，我們會繼續做好吃的菜給大家。」
鄒澤鈺說，本次得盤的「牛奶紅棗銀耳湯」是一道甜湯，養生、好喝，也在500盤晚宴上現身。
#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫 單一麥芽威士忌
合作夥伴｜台北101、中國信託銀行
友好夥伴｜inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越
精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶
支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe
場地協力｜台北晶華酒店
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