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500盤2024／晶華軒勇奪17盤登峰 主廚鄔海明：客人的喜愛是動力

聯合報／ 記者袁世珮／即時報導
晶華軒獲創紀錄的17盤，主廚鄔海明感謝客人與評審支持。圖／500輯攝影團隊提供
晶華軒獲創紀錄的17盤，主廚鄔海明感謝客人與評審支持。圖／500輯攝影團隊提供

晶華軒去年以11盤奪冠，今年再以17盤連莊，並創下500盤四屆以來新高點。主廚鄔海明直說：「意外，超過我的想像，會繼續努力。」

晶華軒的17盤中，「招牌鱈蟹西施泡飯」是連四屆入選，加上「八寶冬瓜盅」、「龍蝦馬蹄蒸肉餅」、「老香港咖哩蟹」，都是評審的最愛，獲得忠泰集團副董事長李彥良、永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩　、台北101董事長賈永婕、建築設計師陳瑞憲和藝人昆凌都是支持者 。

晶華軒 Silks House－鱈蟹西施泡飯。圖／500輯攝影團隊提供
晶華軒 Silks House－鱈蟹西施泡飯。圖／500輯攝影團隊提供
八寶冬瓜盅。圖／韓良憶提供
八寶冬瓜盅。圖／韓良憶提供
晶華軒 Silks House－龍蝦馬蹄蒸肉餅。圖／晶華酒店提供
晶華軒 Silks House－龍蝦馬蹄蒸肉餅。圖／晶華酒店提供
老香港咖哩蟹。圖／高琹雯提供
老香港咖哩蟹。圖／高琹雯提供

因為大獎最後揭曉，一直等待的鄔海明誤以為今年要落空，沒想到一舉奪冠，整個團隊喜極而泣。鄔海明感謝客人的支持，因為客人的喜愛才是他的動力，有客人，餐廳才能生存下去；這次被選中的料理，他卻絲毫不意外：「這幾道也是我自己喜歡的菜。我們會繼續努力。」

#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫 單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

台北101 設計師

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