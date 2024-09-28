500盤2024／開幕一年Restaurant A勇獲9盤 繼續推出新菜單

Restaurant A是今年fine dining界的驚喜，由主廚黃以倫Alain用心打造，憑藉創意精緻的料理手法，開幕不到一年就廣受好評，獲葉怡蘭和Liz等支持，以九盤獲得季軍。

黃以倫曾在RAW效力七年，蟄伏兩年後，自立門戶推出新餐廳。領獎代表營運行銷總監李宛儒說，主廚Alain以法式料理為基底，希望fine dining打造新驚喜。

以入選的酸模鮭魚為例，就是開幕的菜色，將原本醬汁濃厚的熱菜改以玻璃盤呈現。為了做到極致，主廚走訪產地，尋找不同的設計師，以完美呈現自己的理念。

Restaurant A－酸模鮭魚。圖／Restaurant A提供

餐廳開幕以來已推出四套菜單，即將推出的第五套菜單也會展現chef Alain的創意與理念。

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主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫 單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康