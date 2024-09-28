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500盤2024／開幕一年Restaurant A勇獲9盤 繼續推出新菜單
Restaurant A是今年fine dining界的驚喜，由主廚黃以倫Alain用心打造，憑藉創意精緻的料理手法，開幕不到一年就廣受好評，獲葉怡蘭和Liz等支持，以九盤獲得季軍。
黃以倫曾在RAW效力七年，蟄伏兩年後，自立門戶推出新餐廳。領獎代表營運行銷總監李宛儒說，主廚Alain以法式料理為基底，希望fine dining打造新驚喜。
以入選的酸模鮭魚為例，就是開幕的菜色，將原本醬汁濃厚的熱菜改以玻璃盤呈現。為了做到極致，主廚走訪產地，尋找不同的設計師，以完美呈現自己的理念。
餐廳開幕以來已推出四套菜單，即將推出的第五套菜單也會展現chef Alain的創意與理念。
#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫 單一麥芽威士忌
合作夥伴｜台北101、中國信託銀行
友好夥伴｜inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越
精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶
支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe
場地協力｜台北晶華酒店
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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