快訊

金龍風暴重打炒房！解析房貸現況 2類人免驚

遺憾巧合！麥教授「和鄧不利多同天過世」 哈利、妙麗痛別導師：偉大有了真實定義

工研院長又獲延任掀茶壺風暴 「非他不可」背後為了誰

聽新聞
0:00 / 0:00

快翻信箱！Google商店發送1,998元無條件折扣碼升級新機正是時候

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google近期向特定用戶發送1,998元的專屬無條件折扣碼。圖／摘自Google官網
Google近期向特定用戶發送1,998元的專屬無條件折扣碼。圖／摘自Google官網

最近Google推出一系列新品，想要下單的民眾快撈看看信箱裡有沒有一封標題是「玩遊戲贏取Google生日慶優惠」的信件，裡面藏有價值1,998元的專屬無條件折扣碼，下單結帳前輸入，現省近兩千元超划算！

Google官方商店正舉辦生日慶活動，即日起至10月14日之前，除了眾多產品推出最高9,800元的點數回饋之外，Google先前更針對特定用戶發送了一封看起來太像釣魚信，很容易被忽略的生日優惠信件。

實測這個折扣碼不僅沒有低消、只要Google商店的商品都能買，甚至可以多樣商品合併結帳下單，就算近期新機都已經入手，還可以拿來買充電器、線材等配件，超級划算。

如果信箱裡沒找到優惠碼，現在購買新上市Pixel 9系列、Pixel Watch 3、Pixel Buds Pro 2 Pro也都有消費點數回饋，最高可獲得價值9,800元的點數下次消費使用。

另外，同時購買Pixel 9系列指定機種搭配Pixel Watch 3，最高現省2,023元；購買Pixel 8 Pro除了現省9,500元，若再加購Pixel Watch 2或Pixel Buds A-series，最多還可以再可折抵1,757元，想升級新機千萬別錯過這一波。

Google官方商店正舉辦生日慶活動，除了購機優惠，還有組合價現折最高2,023元。圖／摘自Google官網
Google官方商店正舉辦生日慶活動，除了購機優惠，還有組合價現折最高2,023元。圖／摘自Google官網
Google官方商店正舉辦生日慶活動，即日起至10月14日，購機最高享9,800元的點數回饋。圖／摘自Google官網
Google官方商店正舉辦生日慶活動，即日起至10月14日，購機最高享9,800元的點數回饋。圖／摘自Google官網
Google官方商店正舉辦生日慶活動，除了購機優惠，還有組合價現折最高2,023元。圖／摘自Google官網
Google官方商店正舉辦生日慶活動，除了購機優惠，還有組合價現折最高2,023元。圖／摘自Google官網

Watch 折扣 生日

延伸閱讀

Google TV Streamer上市 兼顧影視娛樂與智慧家庭功能

Google今日首頁小遊戲「爆米花生存戰」 60名玩家連線吃雞

Google地圖改校名之亂 警查出是學生惡搞學校

鬧事仔沒得玩了？Google Maps學校改名亂全台 教育部祭這招

相關新聞

快翻信箱！Google商店發送1,998元無條件折扣碼升級新機正是時候

最近Google推出一系列新品，想要下單的民眾快撈看看信箱裡有沒有一封標題是「玩遊戲贏取Google生日慶優惠」的信件，...

尋找10月壽星！和逸飯店下午茶「4人同行1人免費」

即將迎來開幕11周年的和逸飯店‧台北忠孝館，推出「逸起在一起」住房、餐飲及社群等活動，邀請10月壽星同享優惠。

住宿、機票訂了沒？TOP8出國前注意事項出國小白必讀！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「出國前注意事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的出國前注意事項排行。

500盤2024／「新光三越饕客獎」Restaurant A每季菜單都令人驚艷

第一份台灣人觀點的美食評鑑、由聯合報旗下質感新世代媒體《500輯》第四屆「500盤」榜單今日完整公布，其中由新光三越贊助...

500盤2024／飲食作家葉怡蘭：這是一份充滿人味的榜單

第四屆500盤名單揭曉，飲食旅遊作家葉怡蘭說，這是一份充滿人味的榜單，合而展現台灣人在飲食喜好上的群像，「是一份可以細細...

500盤2024／訂位成功率1%！fumée獲inline最難訂位獎

指標青年媒體《500輯》所舉辦的美食評鑑「500盤」榜單正式揭曉！全台共計有313 間餐廳上榜，並有12間餐廳獲得「50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。