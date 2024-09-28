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快翻信箱！Google商店發送1,998元無條件折扣碼升級新機正是時候
最近Google推出一系列新品，想要下單的民眾快撈看看信箱裡有沒有一封標題是「玩遊戲贏取Google生日慶優惠」的信件，裡面藏有價值1,998元的專屬無條件折扣碼，下單結帳前輸入，現省近兩千元超划算！
Google官方商店正舉辦生日慶活動，即日起至10月14日之前，除了眾多產品推出最高9,800元的點數回饋之外，Google先前更針對特定用戶發送了一封看起來太像釣魚信，很容易被忽略的生日優惠信件。
實測這個折扣碼不僅沒有低消、只要Google商店的商品都能買，甚至可以多樣商品合併結帳下單，就算近期新機都已經入手，還可以拿來買充電器、線材等配件，超級划算。
如果信箱裡沒找到優惠碼，現在購買新上市Pixel 9系列、Pixel Watch 3、Pixel Buds Pro 2 Pro也都有消費點數回饋，最高可獲得價值9,800元的點數下次消費使用。
另外，同時購買Pixel 9系列指定機種搭配Pixel Watch 3，最高現省2,023元；購買Pixel 8 Pro除了現省9,500元，若再加購Pixel Watch 2或Pixel Buds A-series，最多還可以再可折抵1,757元，想升級新機千萬別錯過這一波。
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