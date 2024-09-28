尋找10月壽星！和逸飯店下午茶「4人同行1人免費」

即將迎來開幕11周年的和逸飯店‧台北忠孝館，推出「逸起在一起」住房、餐飲及社群等活動，邀請10月壽星同享優惠。

在優惠住房部分，凡10月壽星旅客入住第二晚享1,111元續住；連住兩晚下殺5.8折。若生日與飯店同為10月19日、將另贈生日蛋糕乙份，並可享第二晚免費入住。

餐飲部分，10月不限平假日於和逸飯店‧台北忠孝館享用下午茶，可享四人同行一人免費，飯店更加碼在社群平台上設計趣味互動抽獎，獎項包含平假日舒適客房住宿券（價值13,000元）、AMAZZING CLUB套房升等券及THE Lounge下午茶套餐等多項好禮。

此外，飯店將於10月18日至19日在飯店大廳擺放拍貼機，可體驗滿滿的和逸COZZI風格，凡填寫Google評論或成為AMAZZING CLUB新會員即享無限次拍攝。