全台百貨「店王」台中新光三越週年慶開打 業績目標50億

全台百貨「店王」台中新光三越首波週年慶，將於10月3日熱鬧登場。為迎合消費者對獨特性、創新性與潮流文化的追求，今年全面加大力道推出千項「skm only」獨家夯品，整檔25天促銷檔期業績目標衝刺50億元、較去年同期約成長1.5%。

台中新光三越前三季營收約180億元，較去年同期微幅成長，而週年慶五天VIP預購也開出紅盤，26日首日即締造逾2億元營收、較去年同期成長約1.5%。

今年台中新光三越五樓全新改裝開幕，打造獨步全台的「新潮世代紳活圈」，76家潮世代品牌與32家中部獨家品牌，高規格打造城市潮流新地標。

其中，英國百年服裝品牌DAKS，繼台北男裝專門櫃之後，台中首間男裝概念店也於今(27)日開幕，特別邀請奧運羽球雙打金牌李洋為活動嘉賓，精彩詮釋秋冬嶄新男裝。

DAKS跨越130個年頭，品牌進入嶄新里程碑，台灣市場今年度由日商三共生興直營，並於春夏開始陸續展櫃，引進更多英國系列商品及生活配件，提供消費者更多樣化的選擇。

台中新光三越今年週年慶不僅力邀舞蹈天團avantgardey拍攝宣傳廣告，更首度聯手日本經典電玩IP-超級瑪利歐打造獨家系列贈品，為週年慶注入新鮮活力，讓消費者不僅享受購物的樂趣，更能參與一場意想不到的購物派對。

新光三越週年慶，帶來會員最愛的化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，再加碼首七日skm pay限定-名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆刷1萬送10,000點之外，11大指定銀行亦加碼推出多重消費滿額即贈skm points，放大購物價值。

而會員獲得的skm points不只可折抵消費、停車時數，更能兌換日本經典電玩IP-超級瑪利歐集點送限量贈品。

每次推出都掀起話題旋風的新光三越週年慶贈品，首度攜手經典電玩IP「超級瑪利歐」，推出30款以瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧等人氣角色為主題的限量贈品，預期將引爆全台收藏熱。

除此之外，還有APP點數專區千項夯品優惠，例如iRobot掃地機器人，扣點數用市價三折起即可入手，扣點即可以45折換美妝經典組、3C夯品等，更有機會抽中Gogoro電動機車、全球奢華酒店「安縵京都2晚住宿券(銀卡會員限定)」等夢幻逸品。

新光三越表示，化妝品也推出百貨週年慶最強的品牌陣容，集結雅詩蘭黛集團、萊雅集團等熱門美妝品牌，推出週年慶獨家限定抵用金。

還有全台獨家明星保養挑戰市場最低價3折起引領美妝時尚風潮，例如KOSE雪肌精經典爆賣組(31折)、SHIESIDO東京櫃莉薇特麗精露超值組(四折)等。

在AI新浪潮智能新時代，智慧3C家電成為全民新標配，也引爆全民換機潮，新光三越嚴選趨勢必買家電，推出七折爆品優惠。