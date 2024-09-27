500盤2024／「新光三越饕客獎」Restaurant A每季菜單都令人驚艷

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光三越副總經理謝英明。圖／500輯攝影團隊提供
新光三越副總經理謝英明。圖／500輯攝影團隊提供

第一份台灣人觀點的美食評鑑、由聯合報旗下質感新世代媒體《500輯》第四屆「500盤」榜單今日完整公布，其中由新光三越贊助的「新光三越饕客獎」由熱門Fine Dining餐廳Restaurant A獲得。

新光三越副總經理謝英明表示，今年新光三越很榮幸能與500盤合作，全台15家店舖滿足了最多老饕、饕客味蕾，其中進駐於新光三越Diamond Towers的Restaurant A更是指標代表之一。

Restaurant A去年甫開幕旋即成為全台最熱門的Fine Dining餐廳，主廚黃以倫擅長運用台灣當季食材，輔以創意且精緻的烹調手法，以「法餐為底、亞洲靈感、全球味蕾」的理念，每季都帶來令人驚艷的美味菜單。

因此，新光三越特別頒發「新光三越饕客獎」給予Restaurant A，其創新與創意，帶給饕客們最佳的饗宴，如同新光三越與時俱進的創新，一直帶給台灣消費者無與倫比的購物體驗。

#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024 #第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

「Restaurant A」獲得9盤，在500盤2024表現亮眼。圖／A Taipei官方粉絲團
「Restaurant A」獲得9盤，在500盤2024表現亮眼。圖／A Taipei官方粉絲團
500盤「新光三越饕客獎」頒發給Restaurant A。圖／500輯攝影團隊提供
500盤「新光三越饕客獎」頒發給Restaurant A。圖／500輯攝影團隊提供

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