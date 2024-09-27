500盤2024/飲食作家葉怡蘭：這是一份充滿人味的榜單

第四屆500盤名單揭曉，飲食旅遊作家葉怡蘭說，這是一份充滿人味的榜單，合而展現台灣人在飲食喜好上的群像，「是一份可以細細閱讀、『有內容』的榜單」。

還在義大利中部鄉間度假的葉怡蘭笑說，在優美的田園間談500盤，很奇幻。「今年選出了313盤，多元的樣貌與數量呈現出開闊廣布的視野」，「500盤已漸漸塑立風格與特色，『在地觀點』非常明確，即使在法菜發展與活力旺盛的這幾年，500盤仍以台菜、中菜與日菜為奪盤主力，充分反應台灣人的喜好」。

「今年榜單形式上的多元化，也是有趣的現象」，葉怡蘭觀察，拿下二、三盤的餐廳，不少是其餘美食榜不太注意的類型，從大餐廳到小館子皆有，像是居酒屋、火鍋，甚至素食。「多樣性也表現在國界上，韓式、泰菜或Pizza都囊括，凸顯出台灣飲食的多樣」。

美食家Liz（高琹雯）與韓良憶則對今年系列的「永續獎」印象深刻。從通路、鹽場到台灣酒，「他們也許進不了500盤，但都是在地、值得受肯定的職人或業者」，「由此可見500盤思考角度周延，以及主辦者的超然與公正」。

今年一舉拿下17盤奪魁的晶華軒，Liz認為，在每年更換一半的評審規則下，晶華軒還能取得共識連年蟬聯，甚至屢創高峰，「這顆米其林最大的遺珠，500盤還給它應有的公道，是實至名歸」。她也指出，今年也不乏新餐廳獲得好表現，像是開幕第一年就拿下9盤的Restaurant A，以及重新出發、同樣開店第一年就摘6盤的NOBUO，都證明了努力不會白費。

連續擔任四年評審的韓良憶指出，餐飲業者從搞不清楚到奪盤成為榮譽，500盤已然成為餐飲界的重要指標。「500盤不同於其他評鑑，只著重於Fine Dining，餐廳與菜色光譜更為寬廣」，「我發現今年飲食圈相關的評審變少了，名單也突破同溫層，勇於改變評審名單這件事，是很值得鼓勵的」。

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主辦單位 500輯

指定用酒 麥卡倫 單一麥芽威士忌

合作夥伴 台北101、中國信託銀行

友好夥伴 inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越

精品夥伴 浪琴表、斐儷珠寶