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500盤2024／訂位成功率1%！fumée獲inline最難訂位獎

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
第四屆500盤2024「inline最難訂位獎」由「fumée」奪下。圖／500輯攝影團隊提供。
第四屆500盤2024「inline最難訂位獎」由「fumée」奪下。圖／500輯攝影團隊提供。

指標青年媒體《500輯》所舉辦的美食評鑑「500盤」榜單正式揭曉！全台共計有313 間餐廳上榜，並有12間餐廳獲得「500盤特別獎」。去年11月才開幕的燒鳥餐廳「fumée」，憑藉著超高人氣，獲得「inline最難訂位獎」。根據inline統計，今年1～7月，平均每一千位嘗試訂位fumée的顧客中，只有3位能成功預訂到座位，可見其熱門程度。

第四屆「500盤」除了針對餐廳料理的評選之外，也打造12大「500盤特別獎」，包括有「矚目新秀獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台灣風味獎」、「風味進化獎」、「在地食材獎」、「最佳融合獎」、「引領潮流獎」、「麥卡倫創新味獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「新光三越饕客獎」等大獎，其中「inline最難訂位獎」由「fumée」成功奪下。

「fumée」是大阪米其林一星餐廳「焼鳥 市松」首間海 外姐妹店，以無菜單割烹套餐形式呈現，主廚笠春介出身燒鳥世家，透過純熟技巧，打造出融合台灣風味的燒鳥料理。根據inline的統計資料。今年1月到7月，平均每1,000位嘗試訂位fumée的顧客中，只有3位能成功預訂到座位。在三月份，餐廳創下不到1%的訂位成功率。平均每月更吸引近20,000人上線搶位。

獲得「inline最難訂位獎」的肯定，主廚笠春介登台時開心地高呼「I love Taiwan！」立刻引起現場的掌聲。主廚也表示，本身非常驚訝一個月有20,000人次的造訪，Fumée的座位一次只能接待20位客人，未來會繼續努力讓大家都來吃到，烤出更多更美味的燒鳥。

500盤 The 500 Dishes Award 2024

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

#500盤 #500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024 #第一份台灣人觀點的美食評鑑

成功 特別獎 餐廳

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