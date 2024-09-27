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500盤2024／韓良憶：適口者珍，500盤提供了飲食參考

聯合報／ 記者袁世珮／台北即時報導
評審韓良憶笑說，擔任評審既光榮又惶恐。攝影：圖／500輯攝影團隊提供
評審韓良憶笑說，擔任評審既光榮又惶恐。攝影：圖／500輯攝影團隊提供

陪伴500盤從第一屆走到第四屆，作家韓良憶是全勤的評審，每年推薦十盤菜，累計拿出40道口袋美食。對於評審之責，她說：「既光榮又惶恐。」但500盤的規則也保證了名單無黑箱運作的可能。

韓良憶說，光榮的是，這四年來看到500盤愈來愈受到各界矚目，愈來愈多商家開始重視500盤評選，將500盤的肯定視為莫大榮譽。

這是因為500盤的一大特色是採取實名制，50位評審不僅限於飲食業相關人士，還有來自各行各業的名人或意見領袖。每位評審提出自己的10盤名單，並一一說明原因，當名單揭曉後，就必須為自己的選擇負責，面對可能的同意與質疑聲。

韓良憶說：「因此我相信每位評審在提出名單時，必然都是考慮再三，戰戰兢兢，畢竟沒有人會刻意去招人罵，是不是？」

韓良憶肯定500盤評選未跟任何餐廳業者合作，又是實名制，大大減少黑箱作業的可能性，公正超然，並且因為每年的評審名單不盡相同，一來格局不會受限，沒有小圈圈可能形成的缺憾，二來也使這份名單更能反映本土喜好，多少看出台灣過去一年的餐飲業趨勢走向，以及飲食口味的變化和流動。

韓良憶說：「500盤正是以美食來紀錄這一年的台灣。」既然都是值得光榮的事，有什麼好惶恐的呢？她玩笑說：「不就是怕被口味不同的人說韓良憶根本不懂得吃嘛。」

但韓良憶相信古人所說「食無定味，適口者珍」，「飲食口味本就是人人不見得一樣，500盤提供了一份飲食的參考。」

評審韓良憶笑說，擔任評審既光榮又惶恐。攝影：圖／500輯攝影團隊提供
評審韓良憶笑說，擔任評審既光榮又惶恐。攝影：圖／500輯攝影團隊提供

#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫 單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美食 韓良憶

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