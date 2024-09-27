500盤2024／國際名廚江振誠：料理是愛，是為享用料理者的付出

國際名廚江振誠一路陪伴500盤，本屆再次擔任評審，他本人獲引領潮流特別獎，領軍的RAW也5盤入袋。他認為：「料理是愛，是對享用料理的人的付出，500盤讓更多人欣賞我們的料理和每日的付出。」

江振誠連續四屆都擔任評審。圖／500輯攝影團隊提供

江振誠以RAW帶動台灣fine dining，卻在日前宣布餐廳將於12月31日結束營業，轉型為料理學院，但RAW仍然在過去一年獲得饕客肯定。江振誠既是得主也是評審代表，他指出：「500盤對台灣很重要，對餐飲從業人員很重要。」

江振誠說，過去幾年，台灣餐飲環境有很多挑戰，在場的500盤得主都很傑出，為台灣帶來美好的料理。他說，料理不只是食物，還包括料理人的用心與付出，「身為第一線，經歷過去幾年的辛苦和挑戰，大家一起堅持下去，繼續帶來更好的料理。」

江振誠引用自己十多年前說過的：「沒有一個成功是容易的，你不做，會有下個人來做。」他說，在創意的路上，每個人皆很勇敢，因為創新有一半的機率會失敗，「創作路上的各位是勇敢的，願意承擔50%的失敗機率，成就50%的成功。」

#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫 單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

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