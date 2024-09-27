快訊

華碩高層異動！集團總裁曾鏘聲11月退休 施崇棠內部信曝光

最軟一塊？廠商去庫存員工遭殃 非經常性薪資14年來最大衰退

聽新聞
0:00 / 0:00

500盤2024／法式手法×台灣食材！T+T奪「風味進化獎」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
擅長將台灣在地食材結合當代法式手法的「T+T」獲頒「風味進化獎」。圖／500輯攝影團隊提供
擅長將台灣在地食材結合當代法式手法的「T+T」獲頒「風味進化獎」。圖／500輯攝影團隊提供

全台關注的美食評鑑「500盤」，今日（9月27日）在台北晶華酒店揭曉第四屆得盤榜單，全台共313間餐廳獲得殊榮。為表揚不同領域的餐飲業者，現場並公布12組「500盤特別獎」。擅長將台灣在地食材結合當代法式手法的「T+T」，也獲得評審讚賞，獲頒「風味進化獎」

「T+T」負責人兼主廚蔡元善與駐店主廚李至正以當代法式料理手法結合台灣在地食材，演繹亞洲風味創意料理。人氣菜色如「松露／鴨肝／車輪餅」、「生蠔／麵線／蒜泥」將車輪餅及蚵仔麵線等在地人再熟悉不過的台味小吃，以嶄新風貌搭配進化，讓來客體驗豐富的用餐樂趣。

獲得「風味進化獎」的肯定，業者認為，獲獎之後，代表現在在做的事情有被看見，未來也會繼續努力，並且持續研究、延展風味。業者也透露，除了持續針對菜色精進、帶給顧客更多的變化之外，疫情之後已有更多的機會前往海外，希望能夠透過與在地的交流，將泰國、馬來西亞等東南亞的料理特色帶來台灣。

不僅「T+T」獲得「風味進化獎」，本屆的500盤還頒發「矚目新秀獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台灣風味獎」等不同特別獎項，以及因應全球潮流首創的「500盤永續綠皮書特別獎」，讓榜單更顯多元。本屆「500盤」完整的獲盤名單，共計共313間餐廳獲得殊榮，其中台北晶華酒店的「晶華軒」共計奪下17盤，為本屆最大贏家；私廚「鄒記食舖」則獲得10盤居次；新餐廳「Restaurant A」獲得9盤的好成績。

#500盤2024 #第四屆500盤#The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創意料理 特別獎 餐廳

延伸閱讀

500盤2024／「將來不可限量獎」：EMBERS郭庭瑋 期許「不可限量」願望成真

500盤2024／「新光三越饕客獎」Restaurant A：期望台北成為國際饕客美食聖地

500盤2024／「最佳融合獎」NOBUO：歡迎大家來小店吃便飯

500盤2024／一試成主顧！元味料理奪「台灣風味獎」

相關新聞

500盤2024／晶華軒2連霸、得盤數創新高 313間餐廳奪盤

由質感潮流青年全媒體《500輯》原創、首份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，盛大邁入第四屆，今（27日）於台北晶華酒...

500盤2024／連續四屆奪盤！這5道菜品收服歷屆評審味蕾

第四屆「500盤」共有313間餐廳得盤，且超過半數為新進餐廳，其中高達88間餐廳，一舉奪得2盤以上殊榮。更加難得的是，在...

500盤2024／高琹雯：肯定500盤突破 呼籲提出餐飲新思維

Liz高琹雯從第一屆開始就是評審，看著500盤一屆屆走過，Liz肯定這份名單的三大突破，同時也提出新的建議，並邀請得獎的...

500盤2024／國際名廚江振誠：料理是愛，是為享用料理者的付出

國際名廚江振誠一路陪伴500盤，本屆再次擔任評審，他本人獲引領潮流特別獎，領軍的RAW也5盤入袋。他認為：「料理是愛，是...

500盤2024／韓良憶：適口者珍，500盤提供了飲食參考

陪伴500盤從第一屆走到第四屆，作家韓良憶是全勤的評審，每年推薦十盤菜，累計拿出40道口袋美食。對於評審之責，她說：「既...

500盤2024／「將來不可限量獎」：EMBERS郭庭瑋 期許「不可限量」願望成真

身為第一份具台灣在地觀點的美食評鑑、由聯合報旗下質感新世代媒體500輯舉辦的「500盤」2024年榜單已於今日（9月27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。