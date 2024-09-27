500盤2024／法式手法×台灣食材！T+T奪「風味進化獎」

全台關注的美食評鑑「500盤」，今日（9月27日）在台北晶華酒店揭曉第四屆得盤榜單，全台共313間餐廳獲得殊榮。為表揚不同領域的餐飲業者，現場並公布12組「500盤特別獎」。擅長將台灣在地食材結合當代法式手法的「T+T」，也獲得評審讚賞，獲頒「風味進化獎」

「T+T」負責人兼主廚蔡元善與駐店主廚李至正以當代法式料理手法結合台灣在地食材，演繹亞洲風味創意料理。人氣菜色如「松露／鴨肝／車輪餅」、「生蠔／麵線／蒜泥」將車輪餅及蚵仔麵線等在地人再熟悉不過的台味小吃，以嶄新風貌搭配進化，讓來客體驗豐富的用餐樂趣。

獲得「風味進化獎」的肯定，業者認為，獲獎之後，代表現在在做的事情有被看見，未來也會繼續努力，並且持續研究、延展風味。業者也透露，除了持續針對菜色精進、帶給顧客更多的變化之外，疫情之後已有更多的機會前往海外，希望能夠透過與在地的交流，將泰國、馬來西亞等東南亞的料理特色帶來台灣。

不僅「T+T」獲得「風味進化獎」，本屆的500盤還頒發「矚目新秀獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台灣風味獎」等不同特別獎項，以及因應全球潮流首創的「500盤永續綠皮書特別獎」，讓榜單更顯多元。本屆「500盤」完整的獲盤名單，共計共313間餐廳獲得殊榮，其中台北晶華酒店的「晶華軒」共計奪下17盤，為本屆最大贏家；私廚「鄒記食舖」則獲得10盤居次；新餐廳「Restaurant A」獲得9盤的好成績。

#500盤2024 #第四屆500盤#The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

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