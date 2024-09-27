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500盤2024／「將來不可限量獎」：EMBERS郭庭瑋 期許「不可限量」願望成真
身為第一份具台灣在地觀點的美食評鑑、由聯合報旗下質感新世代媒體500輯舉辦的「500盤」2024年榜單已於今日（9月27日）完整公布，其中由「將來銀行」贊助的「將來不可限量獎」並由EMBERS獲得，並由餐廳主廚郭庭瑋（Wes）上台致詞。
事實上，今年郭庭瑋同時也獲得了「在地食材獎」，先前他在致詞時就表示，也曾在500盤2021年拿過「台灣食材獎」，代表了我們（EMBERS）還在堅持、謝謝大家；而由於EMBERS大量使用台灣在地食材、並重視保育山林的重要性，因此獲得了由將來銀行頒發的「將來不可限量獎」時，郭庭瑋為此並看著獎盤上的「將來不可限量」感性表示，希望這個願望（將來不可限量）可以成真，並再次謝謝大家、謝謝500盤。
此時主持人陳明珠也補充，不管主廚許下了什麼願望，希望都能得到現場大家的祝福，並期許EMBERS能持續深耕台灣美食。
#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫 單一麥芽威士忌
合作夥伴｜台北101、中國信託銀行
友好夥伴｜inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越
精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶
支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe
場地協力｜台北晶華酒店
※ 酒後找代駕！禁止酒駕，飲酒過量有礙健康
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