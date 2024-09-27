500盤2024／「新光三越饕客獎」Restaurant A：期望台北成為國際饕客美食聖地

第四屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第四屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「經典老店傳承獎」、「台灣風味獎」、「落地生根獎」、「風味進化獎」、「在地食材獎」、「最佳融合獎」、「引領潮流獎」、「麥卡倫創新味獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「新光三越饕客獎」等12項大獎。

今年500盤更因應全球潮流首創「永續綠皮書特別獎」，肯定在友善環境與滋味創作兩造兼顧得宜並有具體事蹟的餐廳、主理人、通路等，頒發「永續餐廳獎」、「永續主理人獎」、「永續通路獎」、「永續飲食實踐者獎」、「蔬食實踐獎」、「風土之味獎」6個獎項，持續發掘土地上更多值得記錄的好滋味，希望所有人能嘗試建立自身的台灣味譜，讓用餐成為一種有觀點的享受。

特別獎中的「新光三越饕客獎」，由去年甫開幕旋即成為全台最熱門的Fine Dining餐廳代表的Restaurant A奪下，店舖位於新光三越Diamond Towers的Restaurant A，主廚黃以倫擅長運用台灣當季食材，輔以創意且精緻的烹調手法，以「法餐為底、亞洲靈感、全球味蕾」的理念，每季都帶來令人驚艷的美味菜單。

Restaurant A營運行銷總監李宛儒代表主廚前來領獎，她表示「非常謝謝團隊努力，正如江振誠主廚所說，整個餐飲業真的都很辛苦，Restaurant A整個團隊包括內外場同仁大家一起齊心協力，非常謝謝評審看到Restaurant A的努力。同時也要謝謝主廚黃以倫的堅持，希望用法式料理的基底呈現他這幾年累積學習的養分，希望台北有一天也可以成為國際饕客重要的美食聖地。」最後，李宛儒也開玩笑向新光三越喊話「房租可以再低一點嗎？」

Restaurant A營運行銷總監李宛儒。圖／500輯攝影團隊提供

#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024 #第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康