快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

500盤2024／「新光三越饕客獎」Restaurant A：期望台北成為國際饕客美食聖地

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Restaurant A獲得500盤「新光三越饕客獎」。圖／500輯攝影團隊提供
Restaurant A獲得500盤「新光三越饕客獎」。圖／500輯攝影團隊提供

第四屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第四屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「經典老店傳承獎」、「台灣風味獎」、「落地生根獎」、「風味進化獎」、「在地食材獎」、「最佳融合獎」、「引領潮流獎」、「麥卡倫創新味獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「新光三越饕客獎」等12項大獎。

今年500盤更因應全球潮流首創「永續綠皮書特別獎」，肯定在友善環境與滋味創作兩造兼顧得宜並有具體事蹟的餐廳、主理人、通路等，頒發「永續餐廳獎」、「永續主理人獎」、「永續通路獎」、「永續飲食實踐者獎」、「蔬食實踐獎」、「風土之味獎」6個獎項，持續發掘土地上更多值得記錄的好滋味，希望所有人能嘗試建立自身的台灣味譜，讓用餐成為一種有觀點的享受。

特別獎中的「新光三越饕客獎」，由去年甫開幕旋即成為全台最熱門的Fine Dining餐廳代表的Restaurant A奪下，店舖位於新光三越Diamond Towers的Restaurant A，主廚黃以倫擅長運用台灣當季食材，輔以創意且精緻的烹調手法，以「法餐為底、亞洲靈感、全球味蕾」的理念，每季都帶來令人驚艷的美味菜單。

Restaurant A營運行銷總監李宛儒代表主廚前來領獎，她表示「非常謝謝團隊努力，正如江振誠主廚所說，整個餐飲業真的都很辛苦，Restaurant A整個團隊包括內外場同仁大家一起齊心協力，非常謝謝評審看到Restaurant A的努力。同時也要謝謝主廚黃以倫的堅持，希望用法式料理的基底呈現他這幾年累積學習的養分，希望台北有一天也可以成為國際饕客重要的美食聖地。」最後，李宛儒也開玩笑向新光三越喊話「房租可以再低一點嗎？」

Restaurant A營運行銷總監李宛儒。圖／500輯攝影團隊提供
Restaurant A營運行銷總監李宛儒。圖／500輯攝影團隊提供

#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024 #第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

永續 特別獎 餐廳

延伸閱讀

500盤2024／「最佳融合獎」NOBUO：歡迎來小店吃便飯

500盤2024／一試成主顧！元味料理奪「台灣風味獎」

500盤2024/落地生根獎：稗田良平 獨立打造盈科獲肯定

500盤2024／「在地食材獎」EMBERS：用食材詮釋台灣味

相關新聞

500盤2024／「將來不可限量獎」：EMBERS郭庭瑋 期許「不可限量」願望成真

身為第一份具台灣在地觀點的美食評鑑、由聯合報旗下質感新世代媒體500輯舉辦的「500盤」2024年榜單已於今日（9月27...

500盤2024／「新光三越饕客獎」Restaurant A：期望台北成為國際饕客美食聖地

第四屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食...

500盤2024／「最佳融合獎」NOBUO：歡迎大家來小店吃便飯

第四屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食...

500盤2024／一試成主顧！元味料理奪「台灣風味獎」

指標青年媒體《500輯》所舉辦的美食評鑑「500盤」，今日（9月27日）在台北晶華酒店揭曉第四屆得盤榜單，全台共313間...

500盤2024／矚目新秀獎：笠春介「歡迎來吃燒鳥」

今年500盤特別獎之「矚目新秀獎」，頒給年僅24歲的fumée主廚笠春介。他以流利的英文感謝台灣溫厚的人情，除了感謝還是...

500盤2024／落地生根獎：稗田良平 獨立打造盈科獲肯定

前米其林二星「祥雲龍吟」主廚稗田良平，深耕台灣10年，首度獨立門戶、籌備一年打造新餐廳「盈科 EIKA」，他說，我希望這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。