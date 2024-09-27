500盤2024／「最佳融合獎」NOBUO：歡迎大家來小店吃便飯

第四屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第四屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「經典老店傳承獎」、「台灣風味獎」、「落地生根獎」、「風味進化獎」、「在地食材獎」、「最佳融合獎」、「引領潮流獎」、「麥卡倫創新味獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「新光三越饕客獎」等12項大獎。

今年500盤更因應全球潮流首創「永續綠皮書特別獎」，肯定在友善環境與滋味創作兩造兼顧得宜並有具體事蹟的餐廳、主理人、通路等，頒發「永續餐廳獎」、「永續主理人獎」、「永續通路獎」、「永續飲食實踐者獎」、「蔬食實踐獎」、「風土之味獎」6個獎項，持續發掘土地上更多值得記錄的好滋味，希望所有人能嘗試建立自身的台灣味譜，讓用餐成為一種有觀點的享受。

特別獎中的「最佳融合獎」，由隱身在台北隱密巷弄中的法式星級餐廳NOBUO奪下，「NOBUO」主廚Nobu李信男在台灣出生、日本長大，先後在法國、澳洲、紐西蘭等地經歷不同類型高端餐飲的磨練，技法純熟且具開創性。大膽採用多樣台灣在地以及日澳食材，並以法國料理技法為根基，穿插當代手法，呈現看似極簡卻層次豐富的美味料理。

開業不到一年就在餐飲圈造成轟動，不只甫獲得今年米其林一星殊榮，在今年500盤也一舉獲得6位評審青睞，得到6盤獎項。主廚Nobu領獎時謙虛地說，「非常感謝各位評審的支持，這是我第一次自己出來創業，我的店在中正區，是間社區型的小餐廳，歡迎大家有空來吃個便飯。」

#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024 #第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康