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500盤2024／矚目新秀獎：笠春介「歡迎來吃燒鳥」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
今年500盤特別獎之「矚目新秀獎」，頒給年僅24歲的fumée主廚笠春介。圖/500輯攝影團隊提供
今年500盤特別獎之「矚目新秀獎」，頒給年僅24歲的fumée主廚笠春介。圖/500輯攝影團隊提供

今年500盤特別獎之「矚目新秀獎」，頒給年僅24歲的fumée主廚笠春介。他以流利的英文感謝台灣溫厚的人情，除了感謝還是感謝，最後開心地邀請大家「有機會來吃燒鳥」，主持人陳明珠笑著回應，「也要能訂的到位子啊」，迎來一陣掌聲，場面歡樂。

「fumée」為法文「煙」的意思，是大阪米其林一星餐廳「焼鳥 市松」首間海 外姐妹店，以無菜單割烹套餐形式呈現。去年11月由MMHG湘樂餐飲集團引進 後旋即在美食圈爆紅，至今一位難求。年僅24歲的主廚笠春介出身燒鳥世家， 並承襲「燒鳥 市松」的純熟技法，運用本土優質雞種持續創新、研發融合台灣 風味的燒鳥料理

出生於九州福岡的笠春介，家中經營燒鳥餐廳28年，從5歲就開始接觸燒鳥，一年中有300天吃的都是燒鳥。懷抱著對料理的熱情，笠春介廣泛學習各式料理，之後毛遂自薦進入「fumèe」修業3年，成為竹田英人得意弟子，並外派來台展新店。

#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位 500輯

指定用酒 麥卡倫 單一麥芽威士忌

合作夥伴 台北101、中國信託銀行

友好夥伴 inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越

精品夥伴 浪琴表、斐儷珠寶

支持協力 Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe 場地協力 台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年500盤特別獎之「矚目新秀獎」，頒給年僅24歲的fumée主廚笠春介（圖右)。圖/500輯攝影團隊提供
今年500盤特別獎之「矚目新秀獎」，頒給年僅24歲的fumée主廚笠春介（圖右)。圖/500輯攝影團隊提供

料理 美食 餐廳

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