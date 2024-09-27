500盤2024／一試成主顧！元味料理奪「台灣風味獎」

指標青年媒體《500輯》所舉辦的美食評鑑「500盤」，今日（9月27日）在台北晶華酒店揭曉第四屆得盤榜單，全台共313間餐廳獲得殊榮，同步於現場公布「500盤特別獎」。其中老字號的「元味料理」在今年也獲得「台灣風味獎」。業者除了謝謝評審們的支持，也表示「要把菜做好、把該做的本分做好」。

今年的獲盤名單中，共313間餐廳獲得殊榮，近半數為新進餐廳。而在12大特別獎名單中，包括「矚目新秀獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台灣風味獎」等不同獎項，以及因應全球潮流首創的「500盤永續綠皮書特別獎」等獎項。

榮獲「台灣風味獎」的「元味料理」，成立至今70載，近年成為低調的熟客制老店，端出的菜色如同裝潢樸實無華，卻處處是細節。老闆以時令新鮮食材烹調傳統台菜，入口滋味相當鮮明，功底扎實，令人一試成主顧。業者代表領獎致詞時，除了對評審致謝，也表示「自家老闆常常講『他做他應該做的事情，這個是他的職業。他就是把菜做好，把他該做的本分做好！』」真誠的發言，也獲得現場熱烈的掌聲。

500盤 The 500 Dishes Award 2024

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

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