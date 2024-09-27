500盤2024／落地生根獎：稗田良平 獨立打造盈科獲肯定
前米其林二星「祥雲龍吟」主廚稗田良平，深耕台灣10年，首度獨立門戶、籌備一年打造新餐廳「盈科 EIKA」，他說，我希望這是一間能讓人們有期待、擺脫「日常」的餐廳。此次獲頒500盤的「落地生根獎」，代理人對於新餐廳即能奪盤，開心表示，非常感謝。
「盈科」主打著「用世界的食材，詮釋台灣風格的日本料理」，坐落在大稻埕一處具有歷史意義的老宅。餐廳海納全世界的優質食材，以極富生命力的技法融合台灣風味，希望詮釋「只在有台灣才能做到的日本料理。」
#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑
主辦單位 500輯
指定用酒 麥卡倫 單一麥芽威士忌
合作夥伴 台北101、中國信託銀行
友好夥伴 inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越
精品夥伴 浪琴表、斐儷珠寶
支持協力 Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe 場地協力 台北晶華酒店
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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