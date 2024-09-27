500盤2024／經典老店傳承獎：三六食府「謝謝肯定」

500盤2024特別獎「經典老店傳承獎」，頒給預約制私房餐廳「三六食府」，除了承襲過往7、80年代政商名流雲集、來來飯店「湘園」的私房手路菜，菜系也橫跨大江南北，從輝達創辦人黃仁勳最愛的「花膠火瞳砂鍋雞湯」到粵菜招牌「芋泥鴨」，都是中菜裡的經典極品。領獎人謙虛的說，不知道會拿獎，也不知道該說什麼，「總之，謝謝肯定」。

三六食府搬遷後改為中菜私廚餐廳，菜單也從川、湘料理，延伸至蘇浙滬粵與京菜，涵括宴會大菜到家常小炒、南北菜系、融合東西，選擇多樣。就連輝達創辦人黃仁勳也是座上客。該餐廳採全預約制。

#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位 500輯

指定用酒 麥卡倫 單一麥芽威士忌

合作夥伴 台北101、中國信託銀行

友好夥伴 inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越

精品夥伴 浪琴表、斐儷珠寶

支持協力 Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe 場地協力 台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康