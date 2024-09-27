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台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」　首日吸引萬人逛展

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（9月27日）在台北世貿一館登場，開展首日就吸引大批人潮逛展。圖／主辦單位提供
2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（9月27日）在台北世貿一館登場，開展首日就吸引大批人潮逛展。圖／主辦單位提供

2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」今天（9月27日）在台北世貿一館登場，開展首日就吸引近萬人進場逛展，美甲區依舊是展場中的熱區，不僅攤位人氣超旺，現場示範教學也是人潮滿滿，除了各式指甲油、甲油膠、美甲用具之外，時下流行的「穿戴甲」也買得到。

展場主打全館商品最低下殺1折起，並推出多項專屬優惠，包括薩娜媞白金水合保濕套組原價8,300元、展場限定價3,980元，薩娜媞青春平衡套組原價8,300元、展場限定價3,980元；NOATG BEAUTY SHUPONG NO-SEBUM零油光蜜粉8g原價460元 、展場限定價350元，NOATG BEAUTY ROUBLESS Patch一組3款（超薄隱形／高效／多重茶樹）原價470元、展場限定價270元；綠菩薩艾草香茅皂品原價380元、展場限定價300元，綠菩薩沐浴＋潔顏液態皂（400ml＋180ml）原價1,240元、展場限定價900元。

Ostar心緹於展場祭出10周年慶限定方案，美甲罐裝膠任選15色以上每款220元、任選30色以上每款210元，整套特價20,000元限量販售，另有全新品牌Missty Bell新色登場，6色一套、每套優惠價750元。

明天展場重點活動包括上午11點30分至12點30分預約科技帶來「Encore X ezPretty 店主必修！超快速招募精準網紅大法，讓業務飛速成長」講座；下午1點30分至2點30分龍宇介紹「健康紋繡－無創半永久化妝技術」；下午3點30分至4點30分則有京華堂介紹「創新無創護膚育髮科技」。

2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」將持續展出至9月30日，主辦單位推出「滿千折百」活動，展期內單筆消費滿千折抵，購物金現領現折，數量有限，領完為止。看展報到成功還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品與美容儀器等豐富好禮。

●2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」

日期：9月27日至9月30日上午10點至下午6點

地點：台北世貿一館A區 ( 台北市信義路五段5號 )

官網：https://expo.udn.com

NOATG BEAUTY ROUBLESS Patch一組3款（超薄隱形／高效／多重茶樹），原價470元、展場限定價270元。圖／NOATG BEAUTY提供
NOATG BEAUTY ROUBLESS Patch一組3款（超薄隱形／高效／多重茶樹），原價470元、展場限定價270元。圖／NOATG BEAUTY提供
美甲區依舊是2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」的人氣指標。圖／主辦單位提供
美甲區依舊是2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」的人氣指標。圖／主辦單位提供
薩娜媞白金水合保濕套組，原價8,300元 、展場限定價3,980元。圖／薩娜媞提供
薩娜媞白金水合保濕套組，原價8,300元 、展場限定價3,980元。圖／薩娜媞提供
Ostar心緹Mochi Nail Drill麻糬磨甲機，原價3,598元、展場限定價1,799元。圖／Ostar心緹提供
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薩娜媞青春平衡套組，原價8,300元、展場限定價3,980元。圖／薩娜媞提供
薩娜媞青春平衡套組，原價8,300元、展場限定價3,980元。圖／薩娜媞提供
彩妝品牌TiMO Beauty吸引許多美妝控採買新貨。圖／主辦單位提供
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NOATG BEAUTY SHUPONG NO-SEBUM零油光蜜粉8g，原價460元、展場限定價350元。圖／NOATG BEAUTY提供
NOATG BEAUTY SHUPONG NO-SEBUM零油光蜜粉8g，原價460元、展場限定價350元。圖／NOATG BEAUTY提供
Ostar心緹2024秋季新品10周年慶展場限定方案，美甲罐裝膠任選15色以上每款220元、任選30色以上每款210元，整套特價20,000元限量販售。圖／Ostar心緹提供
Ostar心緹2024秋季新品10周年慶展場限定方案，美甲罐裝膠任選15色以上每款220元、任選30色以上每款210元，整套特價20,000元限量販售。圖／Ostar心緹提供
綠菩薩沐浴＋潔顏液態皂（400ml＋180ml），原價1,240元、展場限定價900元。圖／綠菩薩提供
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