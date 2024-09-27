500盤2024／「在地食材獎」EMBERS：用食材詮釋台灣味

第四屆500盤12大特別獎得獎名單公布！除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第四屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「經典老店傳承獎」、「台灣風味獎」、「落地生根獎」、「風味進化獎」、「在地食材獎」、「最佳融合獎」、「引領潮流獎」、「麥卡倫創新味獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「新光三越饕客獎」等12項大獎。

今年500盤更因應全球潮流首創「永續綠皮書特別獎」，肯定在友善環境與滋味創作兩造兼顧得宜並有具體事蹟的餐廳、主理人、通路等，頒發「永續餐廳獎」、「永續主理人獎」、「永續通路獎」、「永續飲食實踐者獎」、「蔬食實踐獎」、「風土之味獎」6個獎項，持續發掘土地上更多值得記錄的好滋味，希望所有人能嘗試建立自身的台灣味譜，讓用餐成為一種有觀點的享受。

特別獎中的「在地食材獎」，由米其林綠星餐廳「EMBERS」奪下，主廚郭庭瑋Wes被譽為「風味獵人」，餐廳9成以上使用的都是台灣在地食材，打破「台北人」視角，習慣親自深入全台山林採集、尋覓許多原住民部落的食材、野味，以當代料理手法詮釋專屬台灣的精彩滋味。

同時在今年500盤中獲得4盤獎項的EMBERS，主廚郭庭瑋領獎時表示，「記得在第一屆500盤也曾獲得這個獎項，睽違2年再度得獎，表示我們還持續堅持著永續在地的理念，謝謝大家的支持。」

#500盤2024 #第四屆500盤 #The500DishesAward2024 #第一份台灣人觀點的美食評鑑

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康