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500盤2024／「麥卡倫創新味獎」 Nobu Lee一展風趣談吐

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
台灣愛丁頓寰盛洋酒公司董事總經理黃皓茵（左）將「麥卡倫創新味獎」，頒給NOBUO餐廳主廚李信男（Nobu Lee）。圖／500輯攝影團隊提供
台灣愛丁頓寰盛洋酒公司董事總經理黃皓茵（左）將「麥卡倫創新味獎」，頒給NOBUO餐廳主廚李信男（Nobu Lee）。圖／500輯攝影團隊提供

身為第一份具台灣在地觀點的美食評鑑、由聯合報旗下質感新世代媒體500輯舉辦的「500盤」2024年榜單已於今日（9月27日）完整公布。其中蘇格蘭威士忌權威品牌麥卡倫（The Macallan）並頒發了「麥卡倫創新味獎」，由今年1月甫開業的法式餐廳NOBUO獲得。

獎項是由台灣愛丁頓寰盛洋酒公司董事總經理黃皓茵（Helen Wong）擔任頒獎人。她首先向現場來賓致詞，表示很開心今天來參加500盤記者會，而麥卡倫不僅用最好的材料去釀造威士忌，也致敬過去、放眼未來。

NOBUO主廚李信男（Nobu Lee）則在上台領獎時發表了得獎感言，由於在先前受頒「最佳融合獎」時表示非常感謝評審與大家對他的支持，今年是他第一次自己出來創業「NOBUO是一間位於中正區、社區型的小餐廳，如果沒有來的客人、有空可以過來吃個便飯。」風趣談吐、因而引起台下一陣莞爾；而在接受「麥卡倫創新味獎」 獲獎時，李信男則笑稱，先前已經完成了「工商服務」，所以再次謝謝大家、謝謝大家對NOBUO的支持。

而頒發的「麥卡倫創新味獎」的麥卡倫，其歷史乘載了積累兩世紀的深厚文化，不僅是經典的同義詞、亦是世代精神的醇厚展現。品牌在邁向重要的200周年紀之前，並聯手全台餐酒館，推出「時光味旅 品酩餐會」，深化美食與品飲的風味鏈結。今年500盤2024的晚宴與現場並帶來雙雪莉桶12年純飲、調飲，以及Rare Cask奢想1%精選2024，展現麥卡倫身為「雪莉王者」的經典風味，更有隨時代持續攀登的美味高峰。

圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【500盤2024】

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫 單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行 NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

※ 酒後找代駕！禁止酒駕，飲酒過量有礙健康

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