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500盤2024／「引領潮流獎」國際名廚江振誠 承擔失敗、成就經典
身為第一份具台灣在地觀點的美食評鑑、由聯合報旗下質感新世代媒體500輯舉辦的「500盤」2024年榜單已於今日（9月27日）完整公布。今年由國際名廚江振誠Chef Andre獲得了「引領潮流獎」，展現其對引領台灣Fine Dining產業的重要影響力。
國際名廚江振誠所開設的RAW曾連續3年摘下米其林二星，並號稱「全台最難訂位」Fine Dining餐廳。今年7月宣布結束RAW營業後，江振誠除推出最後一季菜單The Last Dance並迅速秒殺，江振誠同時再宣布將開設餐飲學院，為未來的廚藝明日之星培訓、作育英才。
上台領獎時江振誠先表示謝謝大家，他覺得餐飲路上每個人都非常努力，只有一句話要跟大家分享，那是十幾年前他接受採訪時回答過的一段話，「沒有一個成功是容易的，如果你不去做，就會有下一個人去做這件事。」
他同時認為，在這條創意的路上每個人都是勇敢的。因為當你在做從來沒人做過的事、從來沒出現過的料理，你同時也背負著50%的機率失敗，最後並感性結尾：「每ㄧ個人在創意的路上都是勇敢的，我們都願意承擔50%的失敗，去成就另一半50%的經典。」
#500盤2024 #第四屆500盤#The500DishesAward2024#第一份台灣人觀點的美食評鑑
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
合作夥伴｜台北101、中國信託銀行
友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越
精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶
支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe
場地協力｜台北晶華酒店
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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