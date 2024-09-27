500盤2024／晶華軒2連霸、得盤數創新高 313間餐廳奪盤

由質感潮流青年全媒體《500輯》原創、首份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，盛大邁入第四屆，今（27日）於台北晶華酒店揭曉由50位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，除同步公布「12大特別獎」得主，今年更因應全球潮流首創「500盤永續綠皮書獎」，頒發7大相關獎項，希望推動台灣餐飲業邁向永續發展，並激勵更多相關業者投入綠色創新。

「12大特別獎」與「7大永續綠皮書獎」得主與《500輯》發行人項國寧合影（前排左五）。圖／500輯攝影團隊提供

今年「500盤」共有313間餐廳的菜色奪盤，159間餐廳新入榜，超過半數為新進餐廳。在單一餐廳得盤數方面，去年以11盤獲得冠軍殊榮的台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」，這次一舉拿下17盤達成「二連霸」，同時也刷新歷屆單一餐廳最高得盤數紀錄。前三屆皆獲得季軍的私廚「鄒記食舖」，今年攀升了一個名次，一口氣取得10盤名列第二；開幕剛滿一年的法料餐廳「Restaurant A」則以異軍突起之姿，一舉攻克9盤，首度進榜便衝到第三。

第四屆「500盤」頒獎典禮總計有超過46間、獲得3個盤子以上的餐廳出席。《500輯》發行人項國寧在致詞時表示：「『500盤』的名單，主要著重在每一個不同的菜色，以及這個菜色背後的努力和創意，還有評審對這個菜色的感情和故事。今年的第四屆『500盤』，還是邀請了50位來自各界、重量級的評審，請他們列出前一年念念不忘的菜色。念念不忘，必有迴響；「500盤」就是他們念念不忘的迴響。」評審代表國際名廚江振誠、美食作家韓良憶以及美食評論家高琹雯，也到場參與盛會。

在今年得盤餐廳當中，有88間餐廳獲得兩盤以上肯定，並有49間餐廳蟬聯四屆進榜；更加難得的是，有5道料理連續4年得盤，包括「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」、「金蓬萊遵古台菜」的「蔥燒煨蔘海膽麵」與「蓬萊排骨酥」、「六品小館」的「快炒豆干肉絲」以及「鄒記食舖」的「薺菜春捲」，成為歷屆「500盤」評審的美味共識。

在單一菜色方面，今年有4道菜品分別獲得3盤肯定，並列「奪盤王」，分別是「驥園川菜餐廳」的「砂鍋土雞湯」、「晶華軒」的「生拆蟹膏麻婆豆腐」、時尚歐陸菜餐廳「Ad Astra」的「釜飯」、以及台北寒舍艾美酒店全新餐飲品牌「TIPSY Sparrow」的「炸全雞、鴨油薯條、鄉村肉汁」。

在「12大特別獎」部分，「矚目新秀獎」由年僅24歲的燒鳥餐廳「fumée」日籍主廚笠春介獲得；「經典老店傳承獎」由菜品橫跨大江南北的預約制私房餐廳「三六食府」拿下。贏得「台灣風味獎」的是成立70載的熟客制台菜老店「元味料理」。深耕台灣10年的主廚稗田良平，以極富生命力的技法詮釋「只在有台灣才能做到的日本料理」，獲得「落地生根獎」殊榮。

「T+T」負責人暨主廚蔡元善與駐店主廚李至正，結合台灣在地食材與法式料理手法，創新演繹亞洲風味，獲得「風味進化獎」肯定。「在地食材獎」由9成以上使用台灣本地食材的時尚台灣菜餐廳「EMBERS」獲得。「最佳融合獎」得主是擅長以台灣食材結合日式和法式元素的時尚菜餐廳「NOBUO」。國際名廚江振誠身為台灣餐飲圈拓展視野的前行者、實踐家和關鍵推手，獲得「引領潮流獎」。

「麥卡倫創新味獎」頒發給為台灣美食界帶來全新視角的「NOBUO」餐廳。「inline最難訂位獎」得主是「fumée」，今年1月至7月期間，平均每一千位嘗試訂位「fumée」的顧客中，只有3位能成功預訂到座位。「將來不可限量獎」由永續餐廳「EMBERS」獲得。「新光三越饕客獎」頒給去年甫開幕旋即成為全台最熱門Fine Dining餐廳的「Restaurant A」。

此外，因應全球永續潮流，今年首創「500盤永續綠皮書獎」，共頒發7大相關獎項。大幅度使用有機及經永續認證食材的「山海樓」，獲頒「永續餐廳獎」；「EMBERS」主廚郭庭瑋連結台灣當地資源、與供應商及各路合作夥伴攜手實踐環境友善，贏得「永續主理人獎」。

「台北101」獲美國LEED綠建築和WELL雙白金認證，為全球最高「健康綠建築」，也鼓勵進駐台北101的餐飲業者，一同投入永續飲食的實踐，因而獲得「永續飲食實踐者獎」。「永續通路獎」則頒發給長年在永續食材的推廣上投入大量心力的「家樂福」。「蔬食實踐獎」則由「一週二次蔬食股份有限公司」拿下。台灣鹽高標代表「洲南鹽場」，得到「風土之味獎」；「風土創造者獎」由開創台灣葡萄酒更多可能性的威石東獲得。

開幕剛滿一年的法料餐廳「Restaurant A」則以異軍突起之姿，一舉攻克9盤，首度進榜便衝到第三。營運行銷總監李宛儒親自領獎。圖／500輯攝影團隊提供 前三屆皆獲得季軍的私廚「鄒記食舖」，今年一口氣取得10盤名列第二，由創辦人周小琴女兒鄒澤鈺代表領獎。圖／500輯攝影團隊提供 「晶華軒」以12道菜品奪下17盤，成為今年大贏家，由台北晶華中餐廚藝總監鄔海明上台領獎。圖／500輯攝影團隊提供

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主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

合作夥伴｜台北101、中國信託銀行

友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越

精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶

支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康