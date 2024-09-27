500盤2024／「晶華軒」二連霸！拿下17盤創歷屆新高

第四屆「500盤」的奪盤大贏家，是位於台北晶華酒店、去年即以11盤好成績奪冠的粵菜餐廳「晶華軒」。這次「晶華軒」不但一舉以12道菜拿下17盤繼續蟬聯第一，達成「二連霸」，也創下歷屆單一餐廳最高得盤數紀錄。

「晶華軒」由擁有逾30年粵菜經驗的港籍台北晶華中餐廚藝總監鄔海明掌勺，廚藝團隊陣容堅強，不僅傳承粵菜經典滋味，多年來更持續積極探訪台灣在地食材，包括彰化冬瓜、台東夜香花、屏東綠竹筍、嘉義大林黑鵝、屏東的胭脂鴿、苗栗大湖老薑等，以精湛廚藝將台灣風土融入粵菜，在呈現廣東料理的經典風采之餘，也讓世界看見台灣食材的多元、鮮活與豐富性。

生拆蟹膏麻婆豆腐。圖／500輯攝影團隊提供 八寶冬瓜盅。圖／韓良憶提供

這次獲得17盤的12道菜當中，以「生拆蟹膏麻婆豆腐」得到3盤肯定最多，「金曲歌王」蕭敬騰與愛妻林有慧Summer表示：「這道菜同時可以感受到麻婆豆腐的辛香與螃蟹的鮮甜，堪稱是『味蕾的雙重奏』。」Youtube共同創辦人陳士駿，同樣對它讚譽有加：「吃得到各自突出的味道，卻不互相搶走彼此風采，反而融合得恰到好處，少了哪一味都不對。」愛吃辣的《Vogue》亞太區編輯總監孫怡，也給了它一盤：「蟹膏真的是一種饗宴，我又喜歡吃辣。所以就是一款很滿足的菜。」

「龍蝦馬蹄蒸肉餅」、「鱈蟹西施泡飯」、「老香港咖哩蟹」則分別拿下2盤。台北101新任董事長賈永婕，便將一盤給了「龍蝦馬蹄蒸肉餅」：「令人驚艷到是馬蹄肉餅吸附了濃郁的清蒸海鮮汁，清甜多汁美味。」「鱈蟹西施泡飯」獲得永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩的青睞：「用海鮮熬煮出濃郁且鮮味十足湯頭，最後再倒入炸過的香米，很特別的口感、又充滿鮮甜美味。」美食評論家高琹雯（Liz），特別欣賞「老香港咖哩蟹」：「咖哩是鄔海明師傅的港式老配方，油咖哩、咖哩粉、咖哩塊催出三重辛香，椰漿自家攪打，清朗不膩，遇上白飯，沒有逃脫的餘地！」

老香港咖哩蟹。圖／高琹雯提供 鱈蟹西施泡飯。圖／台北晶華酒店提供

「松茸竹笙燉花膠」、「生拆泥鯭粥」與「豬腳薑醋」，分別得到來自旅行家謝哲青、食材達人徐仲與Plan b暨Alife創辦人游適任的一盤。一道「八寶冬瓜盅」，讓美食作家韓良憶格外激賞：「品相有老派的貴氣，湯看來清，味卻鮮醇高雅。用料遠比家常做法講究，比方說，有明蝦、干貝、瑤柱和螺頭，最特別的是，還加了清香的晚香玉花苞，這正是道地港式做法。炎夏飲上一盅，消暑清心。」

「蜜汁叉燒」、「梅菜松阪肉蒸圓茄」、「港式麻香蔥油餅」，也各自有擁護者，分別收下來自台灣松下電器、愛比科技、行競科技董事長洪裕鈞、林慧晶與昆凌的一盤。熱愛美食的建築設計師陳瑞憲，也對「晶華軒」推崇備至：「晶華軒什麼都好吃，如果我要向日本人秀台灣好吃的東西，晶華軒是首選。」他推薦的菜色是「油浸筍殼魚」：「這是傳統粵菜，需要烹煮技巧才能做出比清蒸更細緻的魚肉。」

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主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越 精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶 支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe 場地協力｜台北晶華酒店

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