500盤2024／連續四屆奪盤！這5道菜品收服歷屆評審味蕾

第四屆「500盤」共有313間餐廳得盤，且超過半數為新進餐廳，其中高達88間餐廳，一舉奪得2盤以上殊榮。更加難得的是，在得盤料理當中，有5道菜品連續4屆於榜單中連莊，成為歷屆「500盤」評審的美味共識。

在5道菜品當中，「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」、「金蓬萊遵古台菜」的「蔥燒煨蔘海膽麵」、「六品小館」的「快炒豆干肉絲」，皆獲得2盤殊榮；只要再多一盤，便與本屆4道獲得3盤的單一菜色「奪盤王」並駕齊驅。「鄒記食舖」的「薺菜春捲」與「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」，則分別拿下一盤肯定。

「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」。圖／500輯攝影團隊提供 「金蓬萊遵古台菜」的「蔥燒煨蔘海膽麵」。圖／500盤資料照片、評審蔣雅淇提供 「鄒記食舖」的「薺菜春捲」。圖／500輯攝影團隊提供

豪華朗機工共同創辦人、也是2024巴黎文化奧運台灣館設計統籌的林昆穎說：「我覺得500盤是在成就一份台灣的美食說明書，不管是對國內外，它讓大家對台灣的美食能夠產生認知和畫面，最重要的是，500盤編織出一份有認證過的美食地圖。」

「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」，這次同時獲得忠泰集團副董事長李彥良與永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩的青睞。李彥良表示：「即使前面吃很飽了，當這道菜上來，我的胃還是會為它開新的空間，且通常不會只吃一碗。這道是用餐很好的下半段，沒有吃的話反而會覺得有點遺憾。」

寶元紀總經理蔡明倫與林昆穎，不約而同地都給了「金蓬萊遵古台菜」的「蔥燒煨蔘海膽麵」一盤。蔡明倫指出：「蔥油拌麵拌入主廚特製蔥油醬汁，北海道特選海膽化成奶油般柔順包覆著麵體，搭配爽口輕脆烏蔘及滿滿青蔥香氣，濃郁滑潤，富有創意，是極致海味的完美融合。」

「六品小館」的「快炒豆干肉絲」，本屆連續收服國巨集團董事長陳泰銘與Bito創辦人暨創意總監劉耕名的味蕾。劉耕名分享：「豆乾牛肉絲上桌時，切得細細的豆乾絲和牛肉被大火快炒得香氣四溢。大家邊聊邊笑，一邊拚命扒飯。不知不覺中，我們每個人都吃了好幾碗白飯。」

六品小館的熱炒料理相當下飯。圖／報系資料照

「鄒記食舖」的「薺菜春捲」，拿下曾馨瑩的一盤：「熱騰騰的酥脆口味，加上薺菜特殊的香氣，沾上一點辣椒調味，真的令人一口接一口。」「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」，本屆則得到永真急制workshop負責人聶永真的讚賞：「先醃後炸，吮指回味，口感酥美。」

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主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越 精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶 支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe 場地協力｜台北晶華酒店

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