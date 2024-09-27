500盤2024／4道中外料理旗鼓相當 並列「奪盤王」

有別於歷史悠久的西方餐飲獎項點名餐廳，由指標青年媒體《500輯》所創立的美食評鑑「500盤」最大特色之一，在於開發出聚焦菜色的新模式，不但讓大眾親自造訪得盤餐廳時更知道該點什麼菜，每年的單一菜色「奪盤王」，更是全場矚目焦點。

本屆「500盤」共有4道中外料理分別獲得3盤肯定，並列「奪盤王」，分別是「驥園川菜餐廳」的「砂鍋土雞湯」、粵菜餐廳「晶華軒」的「生拆蟹膏麻婆豆腐」、時尚歐陸菜餐廳「Ad Astra」的「釜飯」、以及台北寒舍艾美酒店全新餐飲品牌「TIPSY Sparrow」的「炸全雞、鴨油薯條、鄉村肉汁」。4道料理分別來自川菜、粵菜、結合歐陸技法與日本元素的時尚歐陸菜、美式經典菜4個不同體系，恰好中外菜品各半，充分展現出「500盤」兼容並蓄的多元性。

二度擔任評審的文策院董事長蔡嘉駿直言：「如果米其林是比較廣度的行銷，500盤我覺得就是精準行銷，某個族群、可能是更具有消費能力的人大概都被reach到，而且大家都會很在意得幾盤這件事，500盤的互動性可能是更強烈的。」

「驥園川菜餐廳」的「砂鍋土雞湯」。圖／報系資料照片

「驥園川菜餐廳」的「砂鍋土雞湯」是國際名廚江振誠的Comfort Food：「吃到這道菜，會讓我一整天都覺得很圓滿。」新生代小天王周興哲與《Vogue》亞太區編輯總監孫怡也愛這一味；孫怡訂上一鍋，甚至可以吃個兩、三天，「因為可以下麵、加湯料等，做很多延伸。」

「晶華軒」的「生拆蟹膏麻婆豆腐」，將螃蟹鮮甜的海味，與麻婆豆腐濃郁的川味完美融合，去年已經拿下來自評審昆凌的一盤，今年更一舉獲得「金曲歌王」蕭敬騰與愛妻林有慧Summer、Youtube共同創辦人陳士駿、孫怡的共同青睞。陳士駿表示：「吃得到各自突出的味道，卻不互相搶走彼此風采，反而融合得恰到好處，少了哪一味都不對。」

「晶華軒」的「生拆蟹膏麻婆豆腐」。圖／500輯攝影團隊提供

台北101董事長賈永婕，則對「Ad Astra」的「釜飯」念念不忘：「來自日本山形縣的輝映米，拌入大蒜奶油及龍蒿，呈現類似於日式的釜飯。整體味鮮且層次分明、口感豐富。」旅行家謝哲青與昆凌，也分別給了它一盤。謝哲青說：「大火快炒後的長米，恰到好處的鍋巴，絕對能翻轉你的口味想像。」

「Ad Astra」的「釜飯」。圖／謝哲青提供

「TIPSY Sparrow」的「炸全雞、油薯條、鄉村肉汁」，讓「TKG+畫廊」創辦人吳悅宇盛讚不已：「這是一道美國中部經典菜色，在台灣鮮少能吃到。童子雞經過12小時浸泡在優格和香料中，其肉質變得鮮嫩。炸過後，外酥內軟，再佐上特製的鄉村肉汁和香氣十足的鴨油薯條，是完美的Comfort Food食物組合。」Alife Holdings創辦人游適任、文心建設總經理葉曉甄，也特別喜歡這道菜。葉曉甄坦言：「鹹香的口味，讓人停不下來。」

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主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 合作夥伴｜台北101、中國信託銀行 友好夥伴｜inline、將來銀行NEXT BANK、新光三越 精品夥伴｜浪琴表、斐儷珠寶 支持協力｜Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe 場地協力｜台北晶華酒店

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