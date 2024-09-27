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台鐵E500電力機車9月底上線 限量列車紀念套卡同步開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
E500電力機車啟航儀式將推出限定販售「新世代列車盛典紀念套卡」。圖／台鐵公司提供
E500電力機車啟航儀式將推出限定販售「新世代列車盛典紀念套卡」。圖／台鐵公司提供

台鐵公司繼引進R200柴電機車後，E500電力機車也將於9月30日上線營運，啟航儀式上將推出限定販售「新世代列車盛典紀念套卡」，集結EMU900愛金卡、EMU3000悠遊卡、E500一卡通及R200一卡通，共4款不同車款的儲值卡，原售價599元，9月30日至10月31日優惠價350元，限量400組，一人可限購3組，售罄後即絕版。

台鐵公司說，除「新世代列車盛典紀念套卡」外，另還有多款E500電力機車系列周邊商品可選購，包含圓型便當空盒、馬克杯、證件吊牌、造型天燈、長條磁鐵、抱枕、運動毛巾、杯墊及壓克力鑰匙圈等生活文創商品。台鐵公司也將在E500電力機車啟航儀式活動上設立臺鐵夢工場七堵站活動快閃店。

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