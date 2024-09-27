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CASETiFY聯手PHANTACi在東區開唱片行 3大體驗區、4款聯名餐點帶來5感音樂旅程

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「范特西 l CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間以音樂為主題，融入CASETiFY 及 PHANTACi品牌視覺及形象設計。記者黃筱晴／攝影
「范特西 l CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間以音樂為主題，融入CASETiFY 及 PHANTACi品牌視覺及形象設計。記者黃筱晴／攝影

手機配件不只是時尚單品，更是一種生活態度的展現。 CASETiFY日前宣布與潮流品牌PHANTACi推出獨家聯名系列手機殼與電子配件，現在更在於台北東區限時打造「范特西 CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間，9月27日至10月8日期間，結合音樂卡帶展示體驗牆、專屬限定餐點以及獨享錄音空間，帶歌迷、老唱片迷一秒回到周杰倫出道的千禧年代，帶來聽覺、味覺、視覺的多重感官饗宴。

快閃體驗空間以「音樂」為主題，外觀上採用CASETiFY及PHANTACi品牌視覺及桃紅、白、黑色系設計，店內牆面則可看見許多黑膠唱片元素及豐富的CASETiFY手機殼與電子配件。透過「旋律拾光機」，可將6款以周杰倫經典歌曲作品為概念設計的聯名款放置在特製的黑膠機轉盤上，戴上耳機享受由知名DJ左光平為每首歌曲講解其背後創作故事。在「迴聲錄音室」裡，每位民眾則可在10分鐘內隨心挑選各精選節奏進行自由創作，錄製在專屬卡帶中，帶走專屬於個人獨一無二的音樂作品。

CASETiFY也邀請食物體驗設計師陳小曼，以此次合作的音樂元素為靈感，精心設計4款限量餐點，讓食物成為音樂的延伸。以清新的戀愛氛圍打造的「漫步哈瓦那青醬千層麵」、擷取青花瓷瓷器的優雅色調設計的「紫藍蝶豆花米布丁」、以經典電影《不能說的秘密》為主題的「時空秘密提拉米蘇」、融入浪漫華麗氛圍的「浪漫氣球玫瑰咖啡」。享用特色餐點的同時，消費者還可以透過隨餐附上的音樂卡帶，聆聽與餐點相對應的歌曲清單，享受五感全開的音樂旅程。

即日起CASETiFY也特別於全台門市限量推出獨家「N1賽車」手機殼，搭配「All The Way North」字樣，展現出速度與潮流的完美結合，更推出PHANTACi x CASETiFY精裝版限量禮盒，禮盒外觀以全黑設計搭配PHANTACi的品牌主打色「桃紅色」點綴，內含聯名手機殼及電子配件各1款，購買即贈N1賽車帆布包、龍拳限定鑰匙圈，一次享有4種商品。

活動期間CASETiFY也推出獨家滿額贈及會員來店禮活動，凡於全台CASETiFY或PHANTACi門市單筆消費結帳金額滿3,500元，即可至「范特西 CASETiFY唱片行」兌換聯名限量PHANTACi x CASETiFY質感杯墊乙個；CASETiFY Club及PHANTACi會員來店更可免費兌換限量鑰匙圈盲包及飲品等多項禮遇。為慶祝「范特西 CASETiFY唱片行」開幕，CASETiFY全新加入「N1賽車」手機殼，並發售PHANTACi x CASETiFY精裝版限量禮盒，2款期間限定商品將於9月27日起在CASETiFY全台5間門市限量販售。

消費者可以挑選手機殼，並放置在特製的黑膠機轉盤上，聆聽音樂與CASETiFY聯名設計之間的巧妙連結。記者黃筱晴／攝影
消費者可以挑選手機殼，並放置在特製的黑膠機轉盤上，聆聽音樂與CASETiFY聯名設計之間的巧妙連結。記者黃筱晴／攝影
限定餐點隨附音樂卡帶，享用同時可聆聽與餐點相對應的歌曲清單。記者黃筱晴／攝影
限定餐點隨附音樂卡帶，享用同時可聆聽與餐點相對應的歌曲清單。記者黃筱晴／攝影
「范特西 | CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間內展示了聯名系列所有商品。記者黃筱晴／攝影
「范特西 | CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間內展示了聯名系列所有商品。記者黃筱晴／攝影
消費者可在專屬錄音室內隨心創作專屬音樂作品，還可在卡帶上簽名及標註作品名稱。記者黃筱晴／攝影
消費者可在專屬錄音室內隨心創作專屬音樂作品，還可在卡帶上簽名及標註作品名稱。記者黃筱晴／攝影
浪漫氣球玫瑰咖啡。記者黃筱晴／攝影
浪漫氣球玫瑰咖啡。記者黃筱晴／攝影
「范特西 I CASETiFY唱片行」即日起至 10 月 8 日開幕期間推出門市串連滿額贈及會員來店禮活動。記者黃筱晴／攝影
「范特西 I CASETiFY唱片行」即日起至 10 月 8 日開幕期間推出門市串連滿額贈及會員來店禮活動。記者黃筱晴／攝影
「范特西 | CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間內展示了聯名系列所有商品。記者黃筱晴／攝影
「范特西 | CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間內展示了聯名系列所有商品。記者黃筱晴／攝影
消費者可以挑選手機殼，並放置在特製的黑膠機轉盤上，聆聽音樂與CASETiFY聯名設計之間的巧妙連結。記者黃筱晴／攝影
消費者可以挑選手機殼，並放置在特製的黑膠機轉盤上，聆聽音樂與CASETiFY聯名設計之間的巧妙連結。記者黃筱晴／攝影
「范特西 l CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間以音樂為主題，融入CASETiFY 及 PHANTACi品牌視覺及形象設計。記者黃筱晴／攝影
「范特西 l CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間以音樂為主題，融入CASETiFY 及 PHANTACi品牌視覺及形象設計。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY於台北東區限時打造「范特西 | CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間。圖／CASETiFY提供
CASETiFY於台北東區限時打造「范特西 | CASETiFY唱片行」沉浸式體驗空間。圖／CASETiFY提供
消費者可在專屬錄音室內隨心創作專屬音樂作品，還可在卡帶上簽名及標註作品名稱。記者黃筱晴／攝影
消費者可在專屬錄音室內隨心創作專屬音樂作品，還可在卡帶上簽名及標註作品名稱。記者黃筱晴／攝影
「范特西 I CASETiFY唱片行」即日起至 10 月 8 日開幕期間推出門市串連滿額贈及會員來店禮活動。記者黃筱晴／攝影
「范特西 I CASETiFY唱片行」即日起至 10 月 8 日開幕期間推出門市串連滿額贈及會員來店禮活動。記者黃筱晴／攝影
節奏食刻以PHANTACi創意總監周杰倫經典音樂作品為靈感，精心設計4款限量餐點，讓食物成為音樂的延伸。記者黃筱晴／攝影
節奏食刻以PHANTACi創意總監周杰倫經典音樂作品為靈感，精心設計4款限量餐點，讓食物成為音樂的延伸。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY特別推出「 N1賽車」手機殼，並限量發售PHANTACi x CASETiFY精裝版限量禮盒。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY特別推出「 N1賽車」手機殼，並限量發售PHANTACi x CASETiFY精裝版限量禮盒。記者黃筱晴／攝影

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