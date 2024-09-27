台鐵E500電力機車9/30起營運 紀念套卡限量400組

台鐵今天宣布，最新的E500電力機車將在9月30日上線營運，並將推出「新世代列車盛典紀念套卡」，內含4種不同車款儲值卡，限量400組。

台鐵今天發布新聞稿表示，為落實行車轉運安全，全力推動安全計畫，在車輛設備方面繼引進R200柴電機車後，最新的E500電力機車也將於9月30正式上線營運。

台鐵指出，在E500電力機車啟航儀式上，將推出獨家限定販售「新世代列車盛典紀念套卡」，套卡內容集結EMU900愛金卡、EMU3000悠遊卡、E500一卡通及R200一卡通，共4款不同車款的儲值卡。

台鐵表示，配合E500電力機車啟航儀式，自9月30日至10月31日止，優惠價新台幣350元，限量400組，一人限購3組，售罄後即絕版。

除此之外，還有多款E500電力機車系列周邊商品，包含圓型便當空盒、馬克杯、證件吊牌、造型天燈、長條磁鐵、抱枕、運動毛巾、杯墊及壓克力鑰匙圈等生活文創商品。