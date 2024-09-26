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卡地亞The Magic of Time登台 展出藏家夢幻經典表款

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2014年，卡地亞重新推出Tortue系列。圖／卡地亞提供
2014年，卡地亞重新推出Tortue系列。圖／卡地亞提供

以獨特表殼美學席捲全球的卡地亞（Cartier），自自9月28日至10月6日止於台北101旗艦店舉辦The Magic of Time珍藏腕表鑑賞活動，共帶來近40只首次抵台的年度新作與多款經典限量時計，薈萃品牌品牌自1853年來標誌性的破格創意與精湛工藝的最新演繹。

自卡地亞選擇以非當時主流的方形作為首枚腕表形狀、推出Santos以來，卡地亞就一直以雋永又具辨識度的造型腕表表殼受到藏家的喜愛。此次登台的作品中，藏家系列（Cartier Privé）就以當代的製表精神，演繹品牌最初於1912年推出的Tortue系列。

●Cartier Privé針對真正藏家推出的限量傑作

擁有一片歷史，是許多鐘表藏家收藏的熱情之所在，卡地亞藏家系列便是因應這樣的熱忱而在2015年誕生的系列。每年，該系列都會針對旗下製表傳承的代表性造型表款，推出搭載自製機芯的當代新繹。除了外觀還原度高的復刻版本，同時也會推出一款或鏤空或複雜功能的限量編號表。從2015年的Crash開始，到Tank Cintrée、Tonneau、Tank Asymétrique、Cloche、Tank Chinoise與Tank Normale之後，今年的藏家系列迎來第八個造型表殼之作：Tortue。

以烏龜為名的Tortue，顧名思義，擁有如龜殼般流暢的枕型表殼造型，在1912年問世後迅速成為品牌當時最暢銷的表款之一，並在接下來的一個世紀期間，經多次詮釋，延伸出不同的變化。不過Tortue的一大特色就是和Tank一樣，是卡地亞最早一批搭載不同複雜功能的造型表款，例如在1925年就推出具有秒針版本的Tortue，1928年則出現計時碼表與三問報時的Tortue，並在次年更出現搭載8日鍊的長效機芯款。

●體現當代製表創意的Tortue

因為別具時代美學的表殼設計與具備功能性機芯的特性，Tortue系列在1980年代品牌透過Louis Cartier系列、以至於1990年代開始推出CPCP（Collection Privée Cartier Paris）系列回顧經典設計之時，都一直備受歡迎。2024年，Cartier Privé重新演繹Tortue，一口氣推出三款不同材質的時分顯示腕表、以及兩款搭載1928 MC型工作坊精製機芯的單按鈕計時碼表。

Cartier Privé系列今年最新的Tortue時分顯示腕表，均搭載外觀比例與表殼和諧相配的卡地亞430MC型工作坊精製手動上鍊機械機芯。黃K金款表冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石，搭配粒面紋理的香檳色表盤，以及藍色鱷魚皮表帶；鉑金款配凸圓形紅寶石，蛋白石銀色面配鍍銠處理羅馬數字時標；Cartier Privé首次推出的鉑金鑲鑽款表冠鑲嵌的是一顆圓形明亮式切割鑽石，兩款鉑金材質Tortue腕表均搭配紅色鱷魚皮表帶及針扣式表扣，均以限量編號形式發行。

單按鈕計時碼表功能的Tortue，無疑是許多藏家等待已久的夢幻逸品。事實上，卡地亞早在1928年就首次在Tortue腕表搭載這項複雜功能，其後又於1998年推出的Collection Privée Cartier Paris系列中再度演繹；如今搭載1928 MC型工作坊精製機芯的Tortue單按鈕計時碼表，更重現了經典的蘋果形藍鋼指針、鏤空配重秒針和表盤四角的三角形圖案等考究細節，是收藏級的逸品。

這也是Cartier Privé系列首次出單按鈕計時碼表功能，比起傳統計時碼表，將啟動、停止和歸零簡化為一的單一按把更顯優雅，面盤上兩個計時小盤簡約純粹，整枚腕表的設計體現極致的功能美學；透明底蓋可盡覽機芯豐富細膩的裝飾細節。鉑金款配凸圓形紅寶石表冠，與同心圓雕紋計時盤、鍍銀珠光表盤和鍍銠飾面羅馬數字時標；黃K金款則配凸圓形藍寶石表冠，以及粒紋香檳色表盤及鍍金飾面蘋果形指針；各限量編號發售200枚。

●卡地亞The Magic of Time腕表鑑賞會

日期：2024年9月28日起至10月6日止

地點：卡地亞台北101旗艦店

預約專線：02-8101-7870

1920年代的Tortue腕表為卡地亞在當時最暢銷的腕表之一。圖／卡地亞提供
1920年代的Tortue腕表為卡地亞在當時最暢銷的腕表之一。圖／卡地亞提供
1999年卡地亞巴黎私藏系列重新演繹的Tortue單案把計時碼表。圖／卡地亞提供
1999年卡地亞巴黎私藏系列重新演繹的Tortue單案把計時碼表。圖／卡地亞提供
卡地亞The Magic of Time腕表鑑賞會於台北101旗艦店內舉辦。圖／卡地亞提供
卡地亞The Magic of Time腕表鑑賞會於台北101旗艦店內舉辦。圖／卡地亞提供
Cartier Privé Tortue鉑金鑲鑽腕表，多邊形表冠鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，430 MC型手上鍊機芯，編號並限量發售50枚。圖／卡地亞提供
Cartier Privé Tortue鉑金鑲鑽腕表，多邊形表冠鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，430 MC型手上鍊機芯，編號並限量發售50枚。圖／卡地亞提供
Cartier Privé Tortue黃K金腕表，多邊形表冠鑲嵌凸圓形藍寶石，430 MC型手上鍊機芯，編號限量發售200枚。圖／卡地亞提供
Cartier Privé Tortue黃K金腕表，多邊形表冠鑲嵌凸圓形藍寶石，430 MC型手上鍊機芯，編號限量發售200枚。圖／卡地亞提供
1919年版本的Tortue腕表。圖／卡地亞提供
1919年版本的Tortue腕表。圖／卡地亞提供
Cartier Privé Tortue鉑金腕表，多邊形表冠鑲嵌凸圓形紅寶石，430 MC型手上鍊機芯，編號限量發售200枚。圖／卡地亞提供
Cartier Privé Tortue鉑金腕表，多邊形表冠鑲嵌凸圓形紅寶石，430 MC型手上鍊機芯，編號限量發售200枚。圖／卡地亞提供
2000年卡地亞巴黎私藏系列延伸出的Tortue時針分針表款。圖／卡地亞提供
2000年卡地亞巴黎私藏系列延伸出的Tortue時針分針表款。圖／卡地亞提供
卡地亞The Magic of Time腕表鑑賞會呈現近40只首次抵台的新作。圖／卡地亞提供
卡地亞The Magic of Time腕表鑑賞會呈現近40只首次抵台的新作。圖／卡地亞提供
Cartier Privé Tortue鉑金單按鈕計時碼表，多邊形表冠鑲嵌凸圓形紅寶石，1928 MC型手上鍊機芯，編號並限量發售200枚。圖／卡地亞提供
Cartier Privé Tortue鉑金單按鈕計時碼表，多邊形表冠鑲嵌凸圓形紅寶石，1928 MC型手上鍊機芯，編號並限量發售200枚。圖／卡地亞提供
2011年卡地亞大師工藝系列以琺瑯美洲豹圖案演繹超大型款Tortue限量腕表。圖／卡地亞提供
2011年卡地亞大師工藝系列以琺瑯美洲豹圖案演繹超大型款Tortue限量腕表。圖／卡地亞提供
1913年的白金鑲鑽款Tortue腕表。圖／卡地亞提供
1913年的白金鑲鑽款Tortue腕表。圖／卡地亞提供

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