卡地亞The Magic of Time登台 展出藏家夢幻經典表款

以獨特表殼美學席捲全球的卡地亞（Cartier），自自9月28日至10月6日止於台北101旗艦店舉辦The Magic of Time珍藏腕表鑑賞活動，共帶來近40只首次抵台的年度新作與多款經典限量時計，薈萃品牌品牌自1853年來標誌性的破格創意與精湛工藝的最新演繹。

自卡地亞選擇以非當時主流的方形作為首枚腕表形狀、推出Santos以來，卡地亞就一直以雋永又具辨識度的造型腕表表殼受到藏家的喜愛。此次登台的作品中，藏家系列（Cartier Privé）就以當代的製表精神，演繹品牌最初於1912年推出的Tortue系列。

●Cartier Privé針對真正藏家推出的限量傑作

擁有一片歷史，是許多鐘表藏家收藏的熱情之所在，卡地亞藏家系列便是因應這樣的熱忱而在2015年誕生的系列。每年，該系列都會針對旗下製表傳承的代表性造型表款，推出搭載自製機芯的當代新繹。除了外觀還原度高的復刻版本，同時也會推出一款或鏤空或複雜功能的限量編號表。從2015年的Crash開始，到Tank Cintrée、Tonneau、Tank Asymétrique、Cloche、Tank Chinoise與Tank Normale之後，今年的藏家系列迎來第八個造型表殼之作：Tortue。

以烏龜為名的Tortue，顧名思義，擁有如龜殼般流暢的枕型表殼造型，在1912年問世後迅速成為品牌當時最暢銷的表款之一，並在接下來的一個世紀期間，經多次詮釋，延伸出不同的變化。不過Tortue的一大特色就是和Tank一樣，是卡地亞最早一批搭載不同複雜功能的造型表款，例如在1925年就推出具有秒針版本的Tortue，1928年則出現計時碼表與三問報時的Tortue，並在次年更出現搭載8日鍊的長效機芯款。

●體現當代製表創意的Tortue

因為別具時代美學的表殼設計與具備功能性機芯的特性，Tortue系列在1980年代品牌透過Louis Cartier系列、以至於1990年代開始推出CPCP（Collection Privée Cartier Paris）系列回顧經典設計之時，都一直備受歡迎。2024年，Cartier Privé重新演繹Tortue，一口氣推出三款不同材質的時分顯示腕表、以及兩款搭載1928 MC型工作坊精製機芯的單按鈕計時碼表。

Cartier Privé系列今年最新的Tortue時分顯示腕表，均搭載外觀比例與表殼和諧相配的卡地亞430MC型工作坊精製手動上鍊機械機芯。黃K金款表冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石，搭配粒面紋理的香檳色表盤，以及藍色鱷魚皮表帶；鉑金款配凸圓形紅寶石，蛋白石銀色面配鍍銠處理羅馬數字時標；Cartier Privé首次推出的鉑金鑲鑽款表冠鑲嵌的是一顆圓形明亮式切割鑽石，兩款鉑金材質Tortue腕表均搭配紅色鱷魚皮表帶及針扣式表扣，均以限量編號形式發行。

單按鈕計時碼表功能的Tortue，無疑是許多藏家等待已久的夢幻逸品。事實上，卡地亞早在1928年就首次在Tortue腕表搭載這項複雜功能，其後又於1998年推出的Collection Privée Cartier Paris系列中再度演繹；如今搭載1928 MC型工作坊精製機芯的Tortue單按鈕計時碼表，更重現了經典的蘋果形藍鋼指針、鏤空配重秒針和表盤四角的三角形圖案等考究細節，是收藏級的逸品。

這也是Cartier Privé系列首次出單按鈕計時碼表功能，比起傳統計時碼表，將啟動、停止和歸零簡化為一的單一按把更顯優雅，面盤上兩個計時小盤簡約純粹，整枚腕表的設計體現極致的功能美學；透明底蓋可盡覽機芯豐富細膩的裝飾細節。鉑金款配凸圓形紅寶石表冠，與同心圓雕紋計時盤、鍍銀珠光表盤和鍍銠飾面羅馬數字時標；黃K金款則配凸圓形藍寶石表冠，以及粒紋香檳色表盤及鍍金飾面蘋果形指針；各限量編號發售200枚。

●卡地亞The Magic of Time腕表鑑賞會

日期：2024年9月28日起至10月6日止

地點：卡地亞台北101旗艦店