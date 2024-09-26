環球購物中心80新櫃報到 周年慶打造「芭比」夢想慶典

即使出國潮影響百貨業今年業績成長力道，大多數成長幅度低空飛過、周年慶業績目標也是謹慎保守，Global Mall環球購物中心今指出，「今年1至8月仍有6％成長，周年慶目標力拚15%成長。」為何成長力道高出其他同業許多？Global Mall表示，大型連鎖百貨精品、化妝品是業績大宗，因此容易受出國潮影響。而環球多以車站店為主要據點，在運量穩定下尤其機捷店更有兩位數成長，是至今保持成長的關鍵。

Global Mall首波周年慶將於10月3日起至16日展開，今年周年慶嚴選商品，主打100品牌10萬件當季商品6折起、回饋加碼最高至26％、回饋力道更甚以往等五大優惠策略下，力拚全檔業績年增15％。

備戰周年慶，Global Mall 9至10月引進近80新櫃，以服飾配件、餐飲美食占比最高，包括新北中和HUNTER、LOWRYS FARM、STEVE MADDEN、八色烤肉mini及全台百貨首家亞尼克Cafe等。屏東市則引進花月嵐拉麵、時時香，為屏東首店；車站店近期也大幅改裝，板橋車站引進E JEANS等多家服飾新櫃、12月還有MUJI無印良品進駐二樓。南港車站有來自京都的京都柚子豚骨拉麵研究中心；新左營車站3樓升級美食街並引進兩餐EXPRESS、雲象泰式餐廳等新櫃，桃園A19則有DAISO大創旗下品牌THREEPPY登場。

今年周年慶，Global Mall更首度「Barbie芭比」合作，「芭比夢想櫥窗」打卡裝置於全台八店登場，設置三大主題拍照場景，另有「粉紅扭蛋機」及「限定會員禮」，加上限定快閃店集結百項芭比商品，周年慶期間沈浸在芭比滿滿的經典粉紅風格。

宏匯廣場改裝服飾新櫃登場，接著10月3日至11月6日迎來4周年慶，首度加碼會員全館當日累計3,800元贈400元、3C單筆滿10,000元贈500元、名品/健康器材/大家電單筆滿10,000元贈1,000元，歡慶雙十商品限時搶購價1,010元、精選商品特惠下殺3折起。首11日（10/3至10/13）專屬銀行加碼，刷卡滿額享全館最高24%回饋。