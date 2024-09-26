限時3天！7-ELEVEN推「OPENPOINT會員滿額加贈點雙重活動」

歡慶OPENPOINT生態圈周年慶，7-ELEVEN以感謝1,800萬會員為初衷，自9月27日至9月29日限時3天加碼推出「OPENPOINT會員滿額加贈點雙重活動」，活動期間到7,000家7-ELEVEN門市消費單筆滿180元免費送18點OPENPOINT、持OPEN錢包綁定中國信託信用卡單筆消費滿500元加贈50點，雙重贈點活動可疊加使用，單筆滿540元最高現賺104點，回饋率高達19.2%，還能合併本周末逾20款超值優惠商品，上述優惠限量送完為止；第三重高回饋更驚喜送出1.8萬點OPENPOINT給第1,800萬個申辦加入會員的1名幸運兒，1點等同1元現金，可跨通路當現金花。

7-ELEVEN表示，OPENPOINT生態圈自2014年藉由會員、點數、支付三大策略，持續跨產業、跨通路策略合作，至今全台逾50個品牌、20萬個通路據點都可以體驗OPENPOINT生態圈的服務，海外更攜手日本PONTA點數生態圈28萬個據點可消費享優惠、購物即累兌點、24小時轉匯點數等便利服務，更持續貼近在台生活消費需求推出許多全台首見的創新服務，像是海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款可使用OPENPOINT點數折抵、「行動隨時取」數位寄杯咖啡可線上兌領外送到家，持續提供快速、便利、優質的數位生活體驗，擴大跨通路換粉經濟效益，更帶動會員消費金額每月持續創新高，今年前8個月累計金額已突破700億元大關。

今年OPENPOINT生態圈持續跨多元產業、通路推出「指定日消費加倍贈點」、「指定支付享高回饋」等豐富常態活動，「指定日消費加倍贈點」好康推薦每月5號到統一時代百貨台北店指定櫃位消費享點數5倍送（活動僅適用成功升級認證為OPENPOINT會員者參加），每週二到康是美消費享點數6倍送、當月壽星5號消費享點數30倍送；「指定支付享高回饋」推薦使用icash Pay搞定生活大小事，像是每週五、六、日到指定餐廳享用美味餐點最高享有10%吃貨補貼，每週二到速邁樂加油站為愛車加油搭配指定支付方式最高享12%點數回饋，持續讓OPENPOINT點數好集、好用、好生活，滿足會員食衣住行育樂。

「OPENPOINT會員滿額加贈點雙重活動」期間適逢7-ELEVEN超值五六日，同步祭出感謝1,800萬會員超值活動，推薦購買CITY PRIMA精品生椰厚拿鐵第2杯10元、CITY TEA香鑽水果茶第2杯10元、比菲多軟糖買1送1、伴點巧克力牛奶300ml買2送2、指定59元雞胸肉系列任選第2件79折、蘇菲超熟睡28cm輕薄棉柔／棉柔厚型買1送1、Milk Baobab香氛潔淨沐浴乳1,000ml任選加1元多1件、五月花新柔韌抽取式衛生紙100抽2件179元，共逾20款熱門商品優惠可加入會員滿額贈點雙重活動。