GU持續深耕台灣強化六都展店 十周年慶單品290元起

日本平價時尚品牌GU登台十周年，自2014年於台灣開設第一間實體店舖「ATT 4 FUN店」，十年來GU在台灣持續不斷展店，目前已在北、中、南部開設共22間實體店舖及1間網路商店，GU台灣事業COO藤原康平指出，「GU在台業績已經連續三年成長，接下來目標是強化六都展店、持續優化購物體驗。」

GU今舉辦「GU台灣10周年記者會」，GU代表取締役社長柚木治先生表示：「GU目前最重要的品牌戰略便是『GO GLOBAL』，近年來GU持續以日本為基地，向外積極拓展海外市場，透過深入在地、洞察消費者喜好、掌握全球潮流趨勢方式，繼續滿足全球消費者的多元穿搭需求。目前台灣店舖數量僅次於日本，對於GU全球品牌發展而言，更是十分重要的海外市場，未來GU也將持續深耕台灣，給予在地消費者更多時尚穿搭選擇。」

慶祝十周年，GU也將於10月4日至13日推出「10周年慶」優惠活動，除了推出眾多單品優惠最低290元起，以及台灣10周年獨家紙袋、店舖取貨滿額禮、新客優惠券等福利。