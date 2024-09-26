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7-ELEVEN「智FUN機」創新玩法 推超商全新經營型態

經濟日報／ 經濟日報 記者徐牧民／即時報導
7-ELEVEN自2018年推展「智FUN機」以IOT系統、母子店運作模式為超商帶來全新經營型態，迄今已導入超過1,800台。圖／台灣7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2018年推展「智FUN機」以IOT系統、母子店運作模式為超商帶來全新經營型態，迄今已導入超過1,800台。圖／台灣7-ELEVEN提供

台灣 7-ELEVEN 26日起推出驚喜盲盒，繼「人生飲料機」讓喜歡挑戰運氣的消費者盲選飲料不同滋味，透過物聯網 (IOT) 系統深入商圈的迷你門市「智FUN機」將提升消費體驗，首創全新玩法「好運集盒」，於近30間機台當中販售一款即開即抽的驚喜盲盒，每盒售價168元，內含市價超過168元的商品，除了有隨機的肖像商品與日常實用小物，還有機會抽中市價逾三萬元的Samsung Galaxy Z Flip6、AirPods第三代、OPENPOINT 6666 點等豐厚大獎。

7-ELEVEN 自 2018年推展「智FUN機」以IOT系統、母子店運作模式為超商帶來全新經營型態，迄今已導入超過1,800台，僅需半坪空間，無論辦公大樓、工業區、校園，還是24小時輪班制的特殊商圈，甚至是購物不便的地區都能輕鬆進駐。

「智FUN機」彷彿超迷你的7-ELEVEN門市，能提供日常所需的商品，可根據特定商圈需求隨時調整商品組合，部分門市亦搭配「咖啡智FUN機」販售現煮咖啡，為7-ELEVEN開創了嶄新的收入來源，迄今已近5千萬人次使用。瞄準持續重複消費的「好運經濟」並探索科技與生活的便利結合，創超商通路之先，7-ELEVEN今起於近30間限定「智FUN機」全新販售「好運集盒」，首波限量2,000盒，期望為機台營運帶來更多趣味性和話題。

此外，7-ELEVEN另一款同樣結合驚喜與消費模式、吸引民眾駐足的「人生飲料機」已於全台熱門觀光景點、交通轉運點等人潮密集地區周邊設置逾30台，就連澎湖、小琉球等離島地區都有進駐，多元主題機台以「盲盒」概念販售12種驚喜飲品，吸引年輕消費者注意，當日最高可賣出上百瓶飲料，並在社群平台上掀起討論話題。

7-Eleven 咖啡 市價 消費 超商

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