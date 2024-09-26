全家便利商店再攜台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」推新品！還有「無敵家」拉麵聯名豚骨風味泡麵

瞄準台灣消費者對於義大利麵的熱愛，全家便利商店積極拓展義大利麵佈局，不僅擴增專責義大利麵生產的鮮食廠「長家」，更以品牌「uno pasta」打造「便利商店義大利麵天花板」形象，帶動去年破10億的銷售佳績。即日起「全家」uno pasta再度攜手google超過萬則評論的台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」，陸續推出秋季新品「後花園松露白醬筆尖麵」、「古典波隆那肉醬寬扁麵」及「南義火辣牛哨子筆尖麵」，以「麵體、製程、醬汁」金三角，打造追求正統的高質感料理風味。

「全家」開發義大利麵商品已有超過20年經驗，品牌uno pasta長期以專賣店為目標，持續投入資源開發生產，為義大利麵帶來多元的樣態及口味變化，不僅有定番紅白青醬長銷商品，因應季節所推出冷義大利麵系列亦廣受好評，另更透過義大利麵名店聯名，開發創新風味醬汁、生義大利麵等商組，滿足老饕們的味蕾，以專門店美味與易入手的價格深受消費者喜愛。

為持續提供消費者更豐富的義大利麵體驗，「全家」uno pasta再度攜手超人氣義大利麵名店「solo pasta」，繼去年推出老饕最愛貓耳朵麵特殊麵體，獲得消費者高度評價後，再以義大利麵正統風味為開發靈感，推出3款聯名新品，其中「後花園松露白醬筆尖麵」選用義大利知名「Tartufi Jimmy」黑松露蘑菇醬，搭配硬Q筆尖麵，整體起司奶香風味濃郁；「古典波隆那肉醬寬扁麵」採用義大利麵品牌La Molisana寬扁麵，口感Q彈滑順，搭配特製雞肝慕斯、起司絲與濃郁肉醬，尾韻帶有蔬菜清甜口感，打造最經典的紅醬風味；後續還將推出超特殊的「南義火辣牛哨子筆尖麵」，以川菜食材結合義式料理，中西合璧碰撞出嶄新風味，使用素有「川菜之魂」之稱的老字號郫縣豆瓣醬，搭配青麻椒香的牛肉絲，香辣有勁。即日起至10月1日購買uno pasta全品項，更可加10元優惠搭購FMC指定700ml飲品。

瞄準國人瘋旅日、喜愛品嘗日本美食的趨勢，「全家」獨家聯名東京排隊名店「無敵家」拉麵，監製推出3款拉麵風味商品，透過神還原無敵家最受歡迎的豚骨湯頭、厚切叉燒，讓消費者輕鬆品嘗日本拉麵的迷人風味。新品首推「大蒜豚骨醬油風味拉麵」泡麵，香濃的大蒜豚骨醬油風味湯底，搭配Q彈有勁的麵條；零食則有「螃蟹味噌拉麵風味米餅」、「豚骨醬油風味玉米點心」。即日起至10月29日新品上市期間可享無敵家聯名全品項任選第2件6折優惠。

此外，會員限定優惠活動也不能錯過，即日起至9月29日Let’s Café大杯特濃拿鐵、搖搖茶吧寒天甘蔗檸檬、凍凍好喝奶茶皆享特價同品項第2杯10元，更有超過20項商品可享折扣；9月27日至9月29日「康康五」推出曠世奇派草莓大雪糕、舒味思萊姆口味氣泡水500ml、辛香菇杯麵等多樣商品可享同品項買1送1優惠。