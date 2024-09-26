2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」明天開展！全館最低1折起　「世界年度夫人」閃耀走秀

美妝控與美業人士最期待的2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」，將於明天（9月27日）至9月30日於台北世貿一館盛大登場，展場匯集超過百家品牌廠商，並推出多項專屬優惠，全館商品最低下殺1折起；開展首日上午11點30分將有「世界年度夫人」閃耀走秀，佳麗們將從主舞台繞至全場，為展覽揭開亮眼序幕。

2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」展場中，包括慕可（晶采）、大森美甲、米蘿美甲、美甲人人、美甲佳人、愛漾眉睫藝術、龍宇、史黛爾美甲、Ostar心緹、魔法坣、GM、S+、聚光燈、YEANEN凱緹亞、二姐芳園、藝群醫美、醫思欣泰、鈦灃生醫、PMC百醫生技、潤霈生技、宇澄生技、小伊水晶香氛學園、Ease香氛、艾美麗精品美妝、劉大夫漢方保養品等多家品牌將現場展示最新產品。

開展首日重點活動還有中午12點至12點30分BeautyAgent將舉辦「美業老師如何快速轉型進入到美業大健康的頭皮管理市場」講座；下午1點30分至2點30分聚光燈將帶來「新聚光美業活膚微晶&全方位美業健診」；下午3點30分至4點30分米蘿美甲將示範快速擬真礦石設計的新穎美甲款式「茱諾女神」。

眾多展場限定優惠包括Gienne Tsui所有產品6折，首推「美麗人生全效加強修護肌底液」；劉大夫「五行植草面膜」一盒5入原價698元、展場限定價628元；碧優娜Bioyona全系列單品8折起，美業客戶出示證明並交換名片即送精美大禮包，現場按讚並追蹤即贈小禮包；爾凱美甲「BCL寶貝腳套組」原價2,862元、展場限定價1,099元。

此外，主辦單位推出「滿千折百」活動，展期內單筆消費滿千折抵，購物金現領現折，數量有限，領完為止。看展報到成功還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品與美容儀器等豐富好禮。

●2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」

日期：9月27日至9月30日上午10點至下午6點

地點：台北世貿一館A區 ( 台北市信義路五段5號 )