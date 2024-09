海潮聲打造時空膠囊！Boucheron發表Quatre 5D概念戒

稀有的寶石當然值得珍藏,但所謂的珠寶更帶有超越時光(空)的驚艷、美好,而非表象上的數字、規格。法國珠寶品牌寶詩龍(Boucheron)甫發表2024年度創新膠囊系列:「Quatre 5D Memory」,透過先進技術將音聲、光線,銘刻於珠寶內部,突破3D維度,進入永恆的5D回憶。

從2020年起,Boucheron在品牌總裁Hélène Poulit-Duquesne與創意總監Claire Choisne的合作下,陸續分別運用牛仔丹寧、全息圖(鍍)層、使用廢料重新再製的Cofalit®,甚至是輕量化的鋁,一次又一次突破了想像中珠寶的風格版圖。

2024年,延續了以水為主題的Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶系列,創意總監Claire Choisne再度從水得到靈感;Boucheron這次與法國龐畢度聲響與音樂研究統合中心IRCAM(Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music)合作,透過創新的「光儲存技術」(5D Memory)儲存數位資料,將Claire記憶中的海潮聲轉化為龐畢度IRCAM創作的音訊,最後寫入Quatre戒指Clou de Paris圖案之一的中心內部、而非表面。

Boucheron創意總監Claire Choisne為此表示,透過創造這枚概念性的戒指,她嘗試讓保存和水相關的記憶長達數十億年,因為大西洋岸的海潮聲曾在她童年記憶中扮演了重要角色,「這件作品證明我們的珠寶創作仍有無窮潛力,我們將繼續開拓新局,充分展現我們創意願景的原力。」