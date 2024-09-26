海潮聲打造時空膠囊！Boucheron發表Quatre 5D概念戒

稀有的寶石當然值得珍藏，但所謂的珠寶更帶有超越時光（空）的驚艷、美好，而非表象上的數字、規格。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）甫發表2024年度創新膠囊系列：「Quatre 5D Memory」，透過先進技術將音聲、光線，銘刻於珠寶內部，突破3D維度，進入永恆的5D回憶。

從2020年起，Boucheron在品牌總裁Hélène Poulit-Duquesne與創意總監Claire Choisne的合作下，陸續分別運用牛仔丹寧、全息圖（鍍）層、使用廢料重新再製的Cofalit®，甚至是輕量化的鋁，一次又一次突破了想像中珠寶的風格版圖。

2024年，延續了以水為主題的Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶系列，創意總監Claire Choisne再度從水得到靈感；Boucheron這次與法國龐畢度聲響與音樂研究統合中心IRCAM（Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music）合作，透過創新的「光儲存技術」（5D Memory）儲存數位資料，將Claire記憶中的海潮聲轉化為龐畢度IRCAM創作的音訊，最後寫入Quatre戒指Clou de Paris圖案之一的中心內部、而非表面。

Boucheron創意總監Claire Choisne為此表示，透過創造這枚概念性的戒指，她嘗試讓保存和水相關的記憶長達數十億年，因為大西洋岸的海潮聲曾在她童年記憶中扮演了重要角色，「這件作品證明我們的珠寶創作仍有無窮潛力，我們將繼續開拓新局，充分展現我們創意願景的原力。」