快訊

一聲巨響！淡江女宿廁所天花板掉落、輕鋼架塌陷 校方回應曝原因

賴清德軍令狀要綠委全勤 「賴友友」郭智輝立法院會請假挨轟：迴避電價議題？

聽新聞
0:00 / 0:00

PASTAIO咖啡「買1送1」！10/31截止、所有咖啡品項適用

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
PASTAIO的「西西里咖啡」。圖／PASTAIO提供
PASTAIO的「西西里咖啡」。圖／PASTAIO提供

PASTAIO迎接10月1日「國際咖啡日」（International Coffee Day），光復、內湖、新店、林口四店，於9月30日至10月31日平日下午兩點至五點，推出咖啡品項內用「買一送一」超值優惠，回饋咖啡愛好者。

全日營業的PASTAIO，下午時段正常供應前菜、沙拉、湯品、新鮮義大利麵、肉品排餐，以及西西里捲、泰式奶茶布丁、熔岩炙燒起司蛋糕、檸檬塔、微醺提拉米蘇、焦糖蘋果巴斯克、松露冰淇淋等多款精緻甜點，秉持對料理與食材的一貫嚴格要求，對於咖啡的口味與品質也絲毫不馬虎。

店內咖啡豆選自精品咖啡烘豆品牌Moonshine Coffee Roasters的中深焙豆，融合中南美洲咖啡厚實甜感與餘韻綿長堅果調性，咖啡品項共有美式、拿鐵、燕麥奶拿鐵、卡布奇諾、摩卡、西西里、愛爾蘭咖啡等七款。各式咖啡無論單飲或搭配餐點、甜品享用皆宜，PASTAIO輕奢內裝風格與挑高明亮時髦空間，的確是平日悠閒享受午後時光、聚會商談的不二之選。

PASTAIO平日下午時段，咖啡品項內用期間限定「買一送一」。圖／PASTAIO提供
PASTAIO平日下午時段，咖啡品項內用期間限定「買一送一」。圖／PASTAIO提供
PASTAIO的「熱拿鐵」。圖／PASTAIO提供
PASTAIO的「熱拿鐵」。圖／PASTAIO提供

咖啡 義大利 食材

延伸閱讀

萬華美食必吃！2024「頂下雙拼龍山市集」美食品牌1次看，肉圓、豆花與蛋糕統統有

全家10月「咖啡霜淇淋」新登場！聯名咖啡大牌引熱議 能回味一整年的「大人味霜淇淋」

西藏房車咖啡1杯25元 外國網紅嫌貴 店主：星巴克恐百元起跳

義美沒在輸！霸氣推「漂浮咖啡買1送1」一整週　奶香霜淇淋+濃郁咖啡更提神

相關新聞

2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」明天開展！全館最低1折起　「世界年度夫人」閃耀走秀

美妝控與美業人士最期待的2024台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」，將於明天（9月27日）至9月30日於台北世貿...

海潮聲打造時空膠囊！Boucheron發表Quatre 5D概念戒

稀有的寶石當然值得珍藏，但所謂的珠寶更帶有超越時光（空）的驚艷、美好，而非表象上的數字、規格。法國珠寶品牌寶詩龍（Bou...

PASTAIO咖啡「買1送1」！10/31截止、所有咖啡品項適用

PASTAIO迎接10月1日「國際咖啡日」（International Coffee Day），光復、內湖、新店、林口四...

影／豐原太平洋百貨周年慶回饋38% 7樓金石堂書店今天開幕

豐原太平洋百貨周年慶今天起到10月20日開打，今年祭出豪禮7重送，許多豐原人期待已久的金石堂書店也在7樓隆重登場，今天同...

上班族高光時刻！李棟旭戴Tissot漸層新表 曬懷舊暖心

上班的日子總是一成不變，但是日常中也能帶來變化、自行創造驚喜。曾演出《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《九尾狐傳系列》等作品的韓...

双聖40周年復刻懷舊冰品 拍貼打卡送啾啾巧克力冰淇淋

美式家庭餐廳SWENSEN'S 双聖作為全台第一間登台的美式餐廳，自仁愛首店開幕至今即將屆滿40年，特別跨界聯名插畫家卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。