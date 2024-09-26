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PASTAIO咖啡「買1送1」！10/31截止、所有咖啡品項適用
PASTAIO迎接10月1日「國際咖啡日」（International Coffee Day），光復、內湖、新店、林口四店，於9月30日至10月31日平日下午兩點至五點，推出咖啡品項內用「買一送一」超值優惠，回饋咖啡愛好者。
全日營業的PASTAIO，下午時段正常供應前菜、沙拉、湯品、新鮮義大利麵、肉品排餐，以及西西里捲、泰式奶茶布丁、熔岩炙燒起司蛋糕、檸檬塔、微醺提拉米蘇、焦糖蘋果巴斯克、松露冰淇淋等多款精緻甜點，秉持對料理與食材的一貫嚴格要求，對於咖啡的口味與品質也絲毫不馬虎。
店內咖啡豆選自精品咖啡烘豆品牌Moonshine Coffee Roasters的中深焙豆，融合中南美洲咖啡厚實甜感與餘韻綿長堅果調性，咖啡品項共有美式、拿鐵、燕麥奶拿鐵、卡布奇諾、摩卡、西西里、愛爾蘭咖啡等七款。各式咖啡無論單飲或搭配餐點、甜品享用皆宜，PASTAIO輕奢內裝風格與挑高明亮時髦空間，的確是平日悠閒享受午後時光、聚會商談的不二之選。
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