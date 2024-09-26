PASTAIO咖啡「買1送1」！10/31截止、所有咖啡品項適用

PASTAIO迎接10月1日「國際咖啡日」（International Coffee Day），光復、內湖、新店、林口四店，於9月30日至10月31日平日下午兩點至五點，推出咖啡品項內用「買一送一」超值優惠，回饋咖啡愛好者。

全日營業的PASTAIO，下午時段正常供應前菜、沙拉、湯品、新鮮義大利麵、肉品排餐，以及西西里捲、泰式奶茶布丁、熔岩炙燒起司蛋糕、檸檬塔、微醺提拉米蘇、焦糖蘋果巴斯克、松露冰淇淋等多款精緻甜點，秉持對料理與食材的一貫嚴格要求，對於咖啡的口味與品質也絲毫不馬虎。