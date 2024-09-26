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影／豐原太平洋百貨周年慶回饋38% 7樓金石堂書店今天開幕
豐原太平洋百貨周年慶今天起到10月20日開打，今年祭出豪禮7重送，許多豐原人期待已久的金石堂書店也在7樓隆重登場，今天同步開幕。
今天的周年慶開幕式，邀請2024韓國啦啦隊公開賽榮獲嘻哈個人及雙人組3金1銅，晴空舞蹈團精彩表演，現場準備百元十足抵用券免費贈送，100份百元券被卡友搶排兌換完畢； 豐原太平洋百貨董事長連錦表示，豐原太平洋不斷努力引進知名品牌進駐，滿足顧客購物需求，9月21日2樓小米之家盛大開幕，業績更是超出預期亮眼，今天豐原鄉親期盼已久的金石堂書店也在7樓隆重登場。
9月26日到10月9日卡友在一樓化妝品當日單筆3000送300、全館1到7樓+9樓(部份除外)當日滿5000送500，通通累計贈送無上限；首4日卡友超級加碼回饋滿3萬加送600、5萬加送1300、10萬加送3300、20萬加送7000、30萬加送11000。
9月26日到29日首4日加碼獨享驚喜禮，卡友當日滿3萬加送原價2980元陽光橘子行李箱20吋、滿5萬加送原價4990元瑞典伊萊克斯兩用手持蒸汽掛燙機、滿10萬加送原價7990元MATRICA松木6枚刃冰沙果汁調理機、滿20萬加送原價27680元DREAME全能乾濕洗地吸塵器。
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