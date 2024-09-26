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上班族高光時刻！李棟旭戴Tissot漸層新表 曬懷舊暖心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TISSOT PRX冰河藍漸層腕表，23,200元。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX冰河藍漸層腕表，23,200元。圖／TISSOT提供

上班的日子總是一成不變，但是日常中也能帶來變化、自行創造驚喜。曾演出《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《九尾狐傳系列》等作品的韓星李棟旭，近日發表了一系列上班族西裝穿搭，一改白領的單調印象、懷舊中並帶著英挺率性。

只見李棟旭其中一套造型穿上了卡其色面料西裝，並作勢調整西裝領結，另一套造型則坐在現代風格的皮革金屬單椅上、運籌帷幄，另一套造型則拿起傳統電話，桌上並擺放著削鉛筆機、計算機、翻頁式日曆，傳遞出1980年代的復古氣息。原來一系列照片出自瑞士知名機械表品牌天梭表（TISSOT），而李棟旭正是TISSOT的品牌大使，因此不同造型中都戴上一只全新PRX漸變面盤腕表，像是將平凡的時光凍結、重返美好時刻。

新款PRX漸變自動腕表共有冰河藍、午夜藍兩種面盤主色彩，在精鋼表殻的40毫米巧克力格紋面盤內，將可顯示時鐘、分鐘、秒鐘與日期顯示，同時指針覆有Super-LumiNova®夜光塗層，因此夜間或低光源環境中也能清楚讀取時間。動力來源的Powermatic 80自動上鍊機芯則具長效的80小時動力儲存，並搭配抗磁性的Nivachron™鈦合金抗磁游絲，因此不受生活中的紛亂電波影響、走時運作更為精確。

表款並有單排鍊節、一體式快拆精鋼表帶，防水性能則達100米。兩色面盤表款訂價皆為23,200元，讓多數上班族可以不到一個月薪水的額度入手、荷包友善，自創日常中的精彩回憶。

PRX漸變面盤腕表共有冰河藍、午夜藍雙色。圖／TISSOT提供
PRX漸變面盤腕表共有冰河藍、午夜藍雙色。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX腕表面盤上的巧克力格紋讓表款帶來更多視覺的反射變化。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX腕表面盤上的巧克力格紋讓表款帶來更多視覺的反射變化。圖／TISSOT提供
酒紅色背心、白襯衫、咖啡色西裝面料，讓李棟旭在最新TISSOT形象視覺中呈現溫暖的懷舊印象。圖／TISSOT提供
酒紅色背心、白襯衫、咖啡色西裝面料，讓李棟旭在最新TISSOT形象視覺中呈現溫暖的懷舊印象。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX午夜藍漸層腕表，40毫米、精鋼、時間與日期顯示，23,200元。圖／TISSOT提供
TISSOT PRX午夜藍漸層腕表，40毫米、精鋼、時間與日期顯示，23,200元。圖／TISSOT提供
韓星李棟旭為代言的瑞士TISSOT表拍攝了全新形象視覺，大秀手上的PRX漸層腕表。圖／TISSOT提供
韓星李棟旭為代言的瑞士TISSOT表拍攝了全新形象視覺，大秀手上的PRX漸層腕表。圖／TISSOT提供

上班族 品牌 西裝

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