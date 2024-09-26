上班族高光時刻！李棟旭戴Tissot漸層新表 曬懷舊暖心

上班的日子總是一成不變，但是日常中也能帶來變化、自行創造驚喜。曾演出《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《九尾狐傳系列》等作品的韓星李棟旭，近日發表了一系列上班族西裝穿搭，一改白領的單調印象、懷舊中並帶著英挺率性。

只見李棟旭其中一套造型穿上了卡其色面料西裝，並作勢調整西裝領結，另一套造型則坐在現代風格的皮革金屬單椅上、運籌帷幄，另一套造型則拿起傳統電話，桌上並擺放著削鉛筆機、計算機、翻頁式日曆，傳遞出1980年代的復古氣息。原來一系列照片出自瑞士知名機械表品牌天梭表（TISSOT），而李棟旭正是TISSOT的品牌大使，因此不同造型中都戴上一只全新PRX漸變面盤腕表，像是將平凡的時光凍結、重返美好時刻。

新款PRX漸變自動腕表共有冰河藍、午夜藍兩種面盤主色彩，在精鋼表殻的40毫米巧克力格紋面盤內，將可顯示時鐘、分鐘、秒鐘與日期顯示，同時指針覆有Super-LumiNova®夜光塗層，因此夜間或低光源環境中也能清楚讀取時間。動力來源的Powermatic 80自動上鍊機芯則具長效的80小時動力儲存，並搭配抗磁性的Nivachron™鈦合金抗磁游絲，因此不受生活中的紛亂電波影響、走時運作更為精確。