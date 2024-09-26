双聖40周年復刻懷舊冰品 拍貼打卡送啾啾巧克力冰淇淋

美式家庭餐廳SWENSEN'S 双聖作為全台第一間登台的美式餐廳，自仁愛首店開幕至今即將屆滿40年，特別跨界聯名插畫家卡肉老ㄙ創作IP——波波冰狗室，以八○年代復古双聖為基底，打造40周年聯名主視覺與Y2K必拍復古拍貼機，並同步推出以往受到粉絲熱烈好評的「舊金山聖代系列」。自9月27日起至10月27日，凡於双聖大安店內用消費，單桌可兌換一枚拍貼機代幣，同時凡上傳拍貼機照片至個人IG限時動態、貼文並標記@swensenstw，可獲得啾啾巧克力冰淇淋單球兌換券一張，可於下次消費使用。

40周年聯名主視覺以櫻桃紫狗、趴皮、柴柴為主角，徜徉在環遊世界聖代海裡，搭配双聖經典蒂凡尼燈、聖代花杯、櫻桃、星星等元素，刷上復古懷舊色調，象徵傳承40年不變的滋味，讓美味持續成双成對。Y2K必拍復古拍貼機也延伸相同概念，以星星與圓形的冰淇淋形塑拍貼框，趴皮、柴柴與各物件元素穿插其中，突顯卡肉老ㄙ活潑可愛卻不失手繪風格的設計溫度。

聯名插畫家卡肉老ㄙ也分享創作過程與理念，「談到双聖，不外乎是那豪華又好吃的香蕉船聖代冰淇淋，這是七、八○年代，屬於台北人的美式記憶。此外，最令人印象深刻的是双聖餐廳總是開在圓環、24小時營業。小時候媽媽常常在夜市收攤後，半夜帶著我去双聖吃冰淇淋；現在回想起來，真是一段浪漫又可愛的記憶。」

此外，双聖更復刻以往受到熱烈好評的「舊金山系列聖代」，本次回歸款為「舊金山瞭望台聖代」。以啾啾巧克力與香草冰淇淋為基底，搭配新鮮香蕉與草莓醬揉合而成，杯頂以蝴蝶餅與脆笛酥裝飾，綿滑柔順的鮮奶油點綴上香甜糖漬櫻桃。最佳品嚐方式為一口融合各種食材，感受彼此相互映襯卻毫不衝突，經典層次風貌如同舊金山地標般，喚醒冰友們以往懷舊記憶。

除了復刻「舊金山瞭望台聖代」，双聖也同步推出「藍莓卡布樂」、「泰式奶茶」與「薄荷巧克力」三款全新口味冰淇淋。「藍莓卡布樂」以散發濃郁藍莓香氣冰淇淋為基底，搭配派皮增添口感；「泰式奶茶」呈現手標泰奶經典風味，仿若走在曼谷街頭般茶香四溢；「薄荷巧克力」以清涼薄荷冰淇淋搭配巧克力脆片，強化層次口感。

◎双聖40周年消費者活動： 波波冰狗室限定拍貼機

．活動日期：9月27日（五）～ 10月27日（日）

．活動時間：每日7:30～14:00及17:30～20:30

．活動地點：台北市大安區復興南路一段317號1樓（大安店）